Синоптик рассказали о похолодании в Свердловской области
Днем температура может опуститься до минус четырех градусов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Свердловской области 17 ноября ожидается похолодание. По данным синоптика Алексея Пулина, ночью температура воздуха составит от минус пяти до минус десяти градусов, а днем — от плюс одного до минус четырёх градусов.
«Переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный, от трех до восьми м/с, порывы до 11 м/с», — пишет Пулин. Прогноз опубликован в telegram-канале.
В сообщении уточняется, что похолодание связано с перемещением холодных воздушных масс, которые влияют на температурный режим региона. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Рекомендуется одеваться теплее и принимать во внимание порывистый ветер при нахождении на улице.
