Синоптик рассказали о похолодании в Свердловской области

Днем температура может опуститься до минус четырех градусов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области 17 ноября ожидается похолодание. По данным синоптика Алексея Пулина, ночью температура воздуха составит от минус пяти до минус десяти градусов, а днем — от плюс одного до минус четырёх градусов.

«Переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный, от трех до восьми м/с, порывы до 11 м/с», — пишет Пулин. Прогноз опубликован в telegram-канале.