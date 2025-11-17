Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Революция в корпоративном обучении началась на Урале

В Екатеринбурге прошла конференция про обучение корпоративного персонала
17 ноября 2025 в 11:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Уральский бизнес учит своих сотрудников в 5 раз быстрее

Уральский бизнес учит своих сотрудников в 5 раз быстрее

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новая площадка в центре Екатеринбурга объединила экспертов в области корпоративного обучения. В течение двух дней участники конференции обсуждали, как цифровизация меняет подходы к развитию персонала и укреплению корпоративной культуры. Об этом сообщает пресс-служба ТМК.

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу: от дискуссий о трендах eLearning до практических кейсов. Особый интерес вызвала деловая игра, которая помогла участникам не только освоить новые методики, но и укрепить деловые связи.

«Современные реалии требуют от компаний беспрецедентной гибкости, — отметила заместитель генерального директора одной из промышленных компаний Елена Позолотина. — Система обучения должна успевать за изменениями, обеспечивая освоение сотрудниками новых компетенций. Инвестиции в образовательные форматы напрямую влияют на инновационный потенциал бизнеса».

Продолжение после рекламы

Участники смогли познакомиться с нестандартными подходами, включая внутренние чемпионаты по разработке обучающих курсов и уникальные методики сочетания онлайн- и офлайн-форматов. Представители ТМК поделились опытом создания развивающей среды для сотрудников.

В рамках первого дня гости посетили Северский трубный завод, где увидели уникальный музейный комплекс «Северская домна» и современный Центр профессионального образования. Это наглядно продемонстрировало, как производственные предприятия совмещают исторические традиции с передовыми образовательными практиками.

Конференция показала: будущее корпоративного обучения — за гибридными форматами, где цифровые технологии дополняются живым общением и практическим опытом. Такой подход уже сегодня помогает компаниям готовить специалистов, способных решать задачи быстро меняющегося рынка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал