Революция в корпоративном обучении началась на Урале

Новая площадка в центре Екатеринбурга объединила экспертов в области корпоративного обучения. В течение двух дней участники конференции обсуждали, как цифровизация меняет подходы к развитию персонала и укреплению корпоративной культуры. Об этом сообщает пресс-служба ТМК.

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу: от дискуссий о трендах eLearning до практических кейсов. Особый интерес вызвала деловая игра, которая помогла участникам не только освоить новые методики, но и укрепить деловые связи.

«Современные реалии требуют от компаний беспрецедентной гибкости, — отметила заместитель генерального директора одной из промышленных компаний Елена Позолотина. — Система обучения должна успевать за изменениями, обеспечивая освоение сотрудниками новых компетенций. Инвестиции в образовательные форматы напрямую влияют на инновационный потенциал бизнеса».

Участники смогли познакомиться с нестандартными подходами, включая внутренние чемпионаты по разработке обучающих курсов и уникальные методики сочетания онлайн- и офлайн-форматов. Представители ТМК поделились опытом создания развивающей среды для сотрудников.

В рамках первого дня гости посетили Северский трубный завод, где увидели уникальный музейный комплекс «Северская домна» и современный Центр профессионального образования. Это наглядно продемонстрировало, как производственные предприятия совмещают исторические традиции с передовыми образовательными практиками.