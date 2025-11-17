Свердловчане решили судьбу мальчика с ДЦП после новости URA.RU

С момента рождения Рома вынужден преодолевать трудности, связанные с последствиями ДЦП Фото: Алена Доль

Жители Свердловской области откликнулись на беду многодетной семьи Доль из Карпинска. Их младший сын Рома с рождения борется с ДЦП (детский церебральный паралич), и для продолжения лечения и реабилитации ему необходима дорогостоящая реабилитация. Благодаря публикации истории на сайте URA.RU неравнодушные свердловчане за 10 дней собрали нужную сумму. Подробнее — в материале агентства.

История болезни

Рома Доль с рождения сталкивается с трудностями из-за ДЦП. Семья делает все возможное, чтобы помочь мальчику, но расходы на лечение и реабилитацию оказываются непосильными. Для продолжения борьбы с заболеванием Роме требуется систематическое прохождение терапевтических процедур в специализированном центре в Челябинске.

Мама мальчика Алена Доль рассказала, что Рома уже перенес сложную операцию — селективную дорсальную ризотомию — в Институте им. Вельтищева в Москве. Однако для развития ребенка крайне важно продолжать терапевтические процедуры. Семья прилагает все усилия, но собственных средств не хватает.

Как публикация помогла собрать средства

Алена обратилась за помощью к журналисту URA.RU. 6 ноября на сайте агентства появилась публикация с историей семьи Доль. В материале было указано, что для реабилитации Ромы требуется 350 тысяч рублей. Реакция свердловчан не заставила себя ждать. За 10 дней неравнодушные люди собрали всю необходимую сумму. Это дает 11-летнему мальчику шанс улучшить свое состояние и научиться ходить.

Благодарность семьи

Семья Доль выражает искреннюю благодарность каждому, кто откликнулся на их просьбу о помощи. «Наша семья безмерно благодарна каждому неравнодушному человеку, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи. Благодаря каждому рублю, перечисленному на лечение Ромы, у него появилась реальная возможность обрести самостоятельность — научиться ходить», — отметила Алена. Мама мальчика также выразила признательность журналисту агентства за то, что та не осталась равнодушной и рассказала историю ее семьи широкой аудитории.

Редакция URA.RU также выражает благодарность всем, кто помог Роме. Журналисты агентства желают мальчику положительной динамики в реабилитации. Мы продолжим следить за его жизнью.