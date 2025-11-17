Была проведена контрольная закупка Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Екатеринбурге силовики в масках накрыли два интим-салона под видом массажных на улицах Декабристов и Хохрякова. Для разоблачения борделей проводилась контрольная закупка, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Факт занятия проституцией был подтвержден. В ходе обысков по указанным адресам изъяты денежные средства, документация, а также сотовые телефоны. Изъятые гаджеты содержат обширную переписку работниц заведений с клиентами, в которой открыто предлагаются сексуальные услуги и обозначена их стоимость», — пояснили в ведомстве.

Наводка на данные заведения ранее поступала в полицию. В операции участвовали сотрудники угрозыска УМВД России при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).