Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Силовики ворвались в две проститутошные в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге полицейские накрыли два интим-салона
17 ноября 2025 в 09:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Была проведена контрольная закупка

Была проведена контрольная закупка

Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Екатеринбурге силовики в масках накрыли два интим-салона под видом массажных на улицах Декабристов и Хохрякова. Для разоблачения борделей проводилась контрольная закупка, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Факт занятия проституцией был подтвержден. В ходе обысков по указанным адресам изъяты денежные средства, документация, а также сотовые телефоны. Изъятые гаджеты содержат обширную переписку работниц заведений с клиентами, в которой открыто предлагаются сексуальные услуги и обозначена их стоимость», — пояснили в ведомстве.

Наводка на данные заведения ранее поступала в полицию. В операции участвовали сотрудники угрозыска УМВД России при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал