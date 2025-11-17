Наемники ВСУ казнили свердловского бойца в зоне СВО — его спас американский бронежилет

Сергей выполнял боевые задачи в 2022 году (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Казак из Екатеринбурга Сергей Судейкин с позывным «Судья», ушедший добровольцем на фронт летом 2022 года, спас сослуживцев во время артиллерийского обстрела, протолкнув их в укрытие и приняв ударную волну на себя. Выжить после тяжелейших ранений ему помог американский бронежилет. Пройдя долгое лечение, боец вернулся в строй и продолжил борьбу с противником, используя трофейную экипировку. Подробнее — в материале URA.RU.

Путь казака

Судейкин — оренбургский казак, имеет чин подъесаула. Его жизнь с юности была тесно связана со службой. Родился он 1 октября 1981 года в Таджикистане, но из-за вооруженного конфликта в республике семья была вынуждена переехать. Сначала — в Рязанскую область, а затем Сергей перебрался на Урал и поступил в техникум в Екатеринбурге. Однако учебу пришлось прервать из-за болезни отца, и в 1999 году молодой человек был призван в армию.

Перед отправкой в зону СВО Сергей уже обладал боевым опытом, полученным на Северном Кавказе Фото: Предоставлено героем публикации

«Срочная служба проходила во внутренних войсках. В период с 1999 по 2001 годы я принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, служил в Северной Осетии и Ингушетии», — поделился солдат.

Там он получил бесценный боевой опыт и свое первое боевое крещение, а также контузию. После армии Сергей вернулся в уральскую столицу и продолжил службу в правоохранительных органах, где работал старшим инструктором-кинологом вплоть до начала СВО.

Участие в специальной военной операции

Когда в 2022 году началась специальная военная операция, Судейкин не остался в стороне. «В мае 2022 года я в составе добровольческого отряда „Барс“ — „Русский легион“ отправился в зону боевых действий. Имея за плечами опыт Северного Кавказа, я был назначен на должность старшего стрелка. Мое подразделение действовало на самых напряженных участках фронта: под Северодонецком и в Харьковском направлении», — подчеркнул казак.

Мотивация к участию в операции была продиктована желанием помочь Родине в трудный момент, остановить фашизм и оказать поддержку людям Донбасса. «Я в принципе не мог со стороны остаться», — говорит казак. «Я знаю, что там творится, что с нашими детьми, людьми, русскими делают… И это, в общем, мне бы моя совесть не простила», — заявил «Судья».

«Судья» служил в «Русском легионе» Фото: Предоставлено героем публикации

Во время выполнения боевой задачи в «Шервудском лесу» группа «Судьи» столкнулась с диверсионно-разведывательной группой противника. Вступив в бой, российские бойцы уничтожили врага, но после этого попали под мощный артиллерийский обстрел.

«Когда раздались первые раскаты, я, оказавшись у самого края, буквально втолкнул своих товарищей в укрытие, принимая на себя основной удар. Последствия оказались суровыми: множественные осколочные ранения, тяжёлая контузия с разрывом барабанных перепонок и повреждением затылочного нерва. Я потерял сознание и был эвакуирован с поля боя. Знаете, что стало самой ироничной частью этой истории? Меня спас американский бронежилет пятого поколения, тот самый, что достался мне после того, как мы взяли опорный пункт ВСУ»— вспоминает он.

Его путь до госпиталя был долгим и сложным: сначала Валуйки, затем Белгород, Воронеж, Москва. В столице он, наконец, получил полноценную медицинскую помощь. Несмотря на тяжелое ранение, он выжил и, пройдя через все испытания, смог вернуться домой. «На начальном этапе наблюдались нарушения речи, которые в результате продолжительного курса реабилитации были минимизированы», — подчеркнул он.

Награды

Сергей удостоен нескольких медалей за выполнение боевых задач на фронте Фото: Предоставлено героем публикации

3 февраля 2023 года у штаба Оренбургского казачьего войска (ОВКО) состоялась торжественная церемония, в ходе которой казак хутора «Царский» Сергей Судейкин был награжден медалью «За отвагу» за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции. Войсковой атаман, казачий генерал Владимир Романов, вручив награду, подчеркнул в своей речи: «Чтобы получить медаль „За отвагу“, нужно пройти через бой, через войну. И я, как атаман войска, горжусь, что у нас такие казаки».

На церемонии присутствовали братья-казаки, офицеры штаба, кадеты Екатеринбургского кадетского корпуса, обеспечившие почетный караул, и учащиеся Свердловского мужского хорового колледжа. Духовную торжественность моменту придал войсковой священник протоиерей Максим Миняйло, прочитавший молитву.