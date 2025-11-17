Рост цен на тепло, бюст Сталина, смертельное ДТП: десять свердловских событий недели

На минувшей неделе срок получил экс-борец с коррупцией Евгений Мальцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге продолжается суд над свердловским редактором URA.RU Денисом Аллаяровым, который уже шестой месяц находится в СИЗО из-за показаний родного дяди. На этой неделе суд допросил коллег Андрея Карпова — экс-начальника угрозыска отдела полиции №10, и четких ответов на некоторые вопросы те не смогли дать, запутавшись в показаниях. Обсуждали на минувшей неделе закрытие роддома на Дагестанской в Екатеринбурге, а также идею установить в городе бюст Сталина. Какие еще важные события произошли в регионе с 10 по 16 ноября, читайте в традиционном дайджесте URA.RU.

Коллеги экс-полицейского, из-за которого судят редактора URA.RU, запутались в показаниях

В Верх-Исетском районном суде допросили сотрудников ОП-10 Евгения Ревнивцева и Антона Сизикова, которых Карпов просил присылать ему суточные оперативные сводки. Оба признались, что не до конца понимали свои должностные инструкции, а один из них заявил, что информацию в первом протоколе допроса за него написала следователь.

Фактически оба не подтвердили ранее данные показания. Например, в первых показаниях Ревнивцева было указано, что он неоднократно скидывал Карпову суточные оперативные сводки на личную почту Gmail, но на суде он эту информацию опроверг. Ревнивцев заявил, что никогда не отправлял сводки на личную почту Карпова и даже не знает ее. При допросе адрес ему сообщил следователь или сам ее внес, а полицейский просто расписался в протоколе.

Продолжение после рекламы

Сизиков признал, что передавать Карпову материалы он не был обязан, а порядок пересылки не помнит, хотя когда-то читал приказ. В отношении обоих проводилась служебная проверка.

Проезд в метро Екатеринбурга подешевеет

В екатеринбургском метро с 12 по 19 ноября действует акция: можно оплачивать проезд по биометрии со скидкой 50%. Стоимость составит всего 21 рубль.

Акция призвана популяризировать биометрическую оплату. По словам гендиректора компании «И-Сеть» Натальи Тарарычкиной, «на текущий момент все турникеты метрополитена оснащены биотерминалами, обеспечивающими оплату улыбкой».

Грозу свердловских чиновников посадили в тюрьму

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгения Мальцева виновным в коррупции. Прокурор в прениях просил назначить Мальцеву девять лет лишения свободы, однако судья Юлия Меркулова определила срок в семь лет. Отставного майора взяли под стражу в зале суда.

«Приговор стал возможен благодаря длительной кропотливой работе наших коллег из ФСБ и полицейских из подразделения собственной безопасности главка МВД. Собранные материалы были переданы для возбуждения дела в СКР. Осужденный экс-сотрудник отныне и навсегда не сможет попасть на работу в госорганы...», — прокомментировал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Роддом в Екатеринбурге прекратит прием пациенток

В свердловском минздраве подробно объяснили, с чем связано закрытие роддома №2 на Дагестанской. Здание 1964 года постройки изношено, планировка не соответствует современным нормативам.

В минздраве пояснили, что ключевые подразделения роддома — родовые залы, операционные и реанимация — должны находиться на одном этаже для обеспечения быстрой помощи в экстренных ситуациях. В здании на Дагестанской они расположены на разных этажах, и провести необходимую реконструкцию невозможно или экономически нецелесообразно. Отмечается, что объединение акушерских стационаров №1 (на Комвузовской) и №2 (на Дагестанской) на одной площадке позволит оптимизировать работу медицинского персонала и рациональнее использовать оборудование. Всех рожениц из роддома на Дагестанской распределят по другим роддомам Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Всем сотрудникам предложили места в стационаре на Комвузовской. По словам главврача перинатального центра Ольги Ксенофонтовой, сейчас все трудовые вопросы решены: часть сотрудников уже переведена, тем, кто не согласился на перевод, обеспечили финансовые выплаты при увольнении.

Продолжение после рекламы

Жога опроверг слухи о возвращении на Донбасс

Уральский полпред президента Артем Жога заявил о планах продолжить работу в УрФО. Об этом он сообщил на встрече с лучшими лекторами общества «Знание» на челябинском курорте Увильды.

«Сейчас мы занимаемся разными проектами, только закончили работу над проектом „Патриоты Урала“, сейчас вовлечены в другую деятельность. В планах очень много всего, но вы не переживайте, я еще долго буду на Урале, все успеем», — заявил полпред в ответ на вопрос участника СВО из Свердловской области.

Ранее в СМИ прошла информация, что Жога якобы может вернуться в ДНР, где до этого жил и работал. На встрече также обсуждались различные вопросы, связанные с развитием региона. Артем Жога ответил на вопросы участников и поделился планами по реализации новых проектов.

Создание бюста Сталина отложили

Администрация Екатеринбурга отложила решение об установке бюста Сталина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга отложила решение об установке бюста Иосифа Сталина. Об этом сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин. Вопрос сняли с повестки после того, как участники собрания не смогли прийти к единому мнению. По словам депутата, мнения участников заседания оказались диаметрально противоположными.

Инициаторами установки бюста выступили региональное «Грузинское общество „Сакартвело“», Центр Сталина и «Интернациональный союз диаспор». Рассматривались два возможных места для установки памятника: район бульвара по улице Культуры на Уралмаше и площадь перед «Домом офицеров».

Тарифы на отопление в Екатеринбурге будут расти

Власти Свердловской области утвердили план постепенного повышения тарифов на отопление в Екатеринбурге. Изменения будут внедряться с 2025 по 2029 год, в результате к концу периода цена на тепло достигнет «рыночной» отметки.

Власти растянут повышение отопления на пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбург переводится в так называемую «ценовую зону теплоснабжения», что подразумевает переход на новые правила расчета тарифов и, как следствие, их рост. Чтобы избежать резкого скачка цен, власти решили растянуть повышение на пять лет. «Предельный уровень цены» на тепловую энергию будет постепенно увеличиваться.

Основные поставщики тепла в городе — компании «Т Плюс» и «Екатеринбургская теплосетевая компания». Повышение будет поэтапным и будет различаться для разных систем отопления.

Мэр собрал рабочую группу из-за киосков

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов собрал рабочую группу для решения проблемы с киосками, демонтаж которых приостановился в начале ноября по просьбе губернатора Свердловской области Дениса Паслера. В группу вошли представители регионального министерства агропромышленного комплекса, профильный вице-мэр Дмитрий Ноженко, главы районов, депутаты гордумы и предприниматели.

Продолжение после рекламы

«Сегодня мы наметили ряд вопросов, которые будем обсуждать через неделю на следующем заседании рабочей группы. Пока будем работать в еженедельном режиме, чтобы выработать те меры, которые позволят и снять градус напряжения, и вопросы от предпринимателей, при этом сохранив сферу и сформировав абсолютно прозрачные и понятные для предпринимательского сообщества правила...», — сказал Орлов.

На начало 2025 года в Екатеринбурге насчитывалось около 1700 НТО, у 1422 из них истекли сроки двухлетней аренды. Город не стал продлевать договоры из-за неверного размещения киосков — многие из них стояли на инженерных сетях или в треугольниках видимости ГИБДД. Это привело к массовому демонтажу НТО и возмущению предпринимателей и жителей.

В конце сентября Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление правительства Свердловской области, устанавливающее правила аренды участков без торгов на срок не более двух лет, однако демонтаж продолжился. После массовых волнений Паслер поручил Орлову приостановить демонтаж и создать рабочую группу для принятия взвешенного решения.

Смертельное ДТП под Кунгуром

На автодороге Пермь — Екатеринбург вблизи села Черепахи 14 ноября произошло крупное ДТП. По данным регионального СКР, в результате аварии погибли семь человек, включая ребенка, еще 12 получили ранения.

Виновником аварии стал водитель микроавтобуса «Газель», который выехал на встречную полосу. На записи слышны эмоциональные комментарии свидетелей из-за лобового столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля Scania.

Следственное управление СК России по Пермскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели двух и более человек. На месте инцидента проводились работы следователями и криминалистами регионального следственного управления.

Более 300 пассажиров застряли в аэропорту из-за задержки рейса

Рейс ZF-2637 авиакомпании Azurair из Екатеринбурга на остров Фукуок задержали на сутки. По данным уральской транспортной прокуратуры, причиной стала техническая неисправность самолета. 60 человек на время задержки разместили в гостинице, остальные предпочли остаться в аэропорту. Всем пассажирам предоставили горячие напитки и питание.