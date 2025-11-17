Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Культура

В Екатеринбурге началась охота за новогодним трофеем. Скрин

В Екатеринбурге раскупают билеты на декабрьские показы балета «Щелкунчик»
17 ноября 2025 в 10:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Показы «Щелкунчика» стартуют с 14 декабря

Показы «Щелкунчика» стартуют с 14 декабря

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбуржцы бросились скупать билеты на одну из самых популярных и любимых новогодних постановок — «Щелкунчик». В некоторые даты в декабре попасть на балет практически невозможно, а цены на оставшиеся места начинаются от 6000 рублей.

В декабре показы стартуют с 14 декабря два раза в день в «Урал Опера Балет». В начале декабря билетов уже нет в наличии, в середине месяца еще есть шанс увидеть постановку. 30 декабря можно попасть на дневное представление, но вечерние сеансы уже недоступны. На 31 декабря остались только самые дорогие билеты — их стоимость варьируется от 10 до 15 тысяч рублей.

Балет «Щелкунчик», поставленный на музыку Петра Чайковского, уже много лет не теряет своей актуальности и остается одним из самых любимых спектаклей у екатеринбуржцев. Постановка в трех действиях привлекает зрителей не только музыкой, но и хореографией, декорациями и костюмами. Каждый сотни людей стремятся попасть на «Щелкунчика», чтобы окунуться в новогоднюю атмосферу.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Фото: сайт «Урал Опера Балет«

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал