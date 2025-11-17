Показы «Щелкунчика» стартуют с 14 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбуржцы бросились скупать билеты на одну из самых популярных и любимых новогодних постановок — «Щелкунчик». В некоторые даты в декабре попасть на балет практически невозможно, а цены на оставшиеся места начинаются от 6000 рублей.

В декабре показы стартуют с 14 декабря два раза в день в «Урал Опера Балет». В начале декабря билетов уже нет в наличии, в середине месяца еще есть шанс увидеть постановку. 30 декабря можно попасть на дневное представление, но вечерние сеансы уже недоступны. На 31 декабря остались только самые дорогие билеты — их стоимость варьируется от 10 до 15 тысяч рублей.

Балет «Щелкунчик», поставленный на музыку Петра Чайковского, уже много лет не теряет своей актуальности и остается одним из самых любимых спектаклей у екатеринбуржцев. Постановка в трех действиях привлекает зрителей не только музыкой, но и хореографией, декорациями и костюмами. Каждый сотни людей стремятся попасть на «Щелкунчика», чтобы окунуться в новогоднюю атмосферу.