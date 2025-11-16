Логотип РИА URA.RU
Будущий соперник екатеринбургского волейбольного клуба дважды уступил в гостях

Ивановский «Текстильщик» проиграл «Академии-Казани» две игры на выезде
17 ноября 2025 в 02:08
«Текстильщик» встретится с «Локомотивом-Изумрудом» 24 и 25 ноября в Иваново

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Казани прошли матчи пятого тура Высшей лиги «А» по волейболу между местной «Академией-Казань» и «Текстильщиком». Ивановский клуб уступил хозяевам в двух играх со счетом 3:0 и 3:1, уточняет пресс-служба клуба.

Команда из Иваново дважды уступила хозяевам площадки: 0:3 (20:25, 22:25, 17:25) и 1:3 (25:19, 21:25, 18:25, 21:25). Отмечается, что ивановская команда находится на девятой строчке турнирной таблицы, набрав восемь очков..

В следующем туре, который состоится в Иваново 24 и 25 ноября, «Текстильщик» примет екатеринбургский «Локомотив-Изумруд». Соперник располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

