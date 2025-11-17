Каким будет декабрь в Свердловской области
Погода в декабре станет зимней
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В декабре в Свердловской области похолодает, но первый зимний месяц не будет суровым. Это следует из прогноза погоды на сервисе Гисметео.
Так, в первой декаде декабря ночью будет минус 10...11, днем — минус 6...7 градусов. Во второй декаде станет на градус холоднее: ночью минус 11...12, днем минус 7...8. В третьей декаде еще похолодает: ночью минус 12...13, днем минус 8...11. Новогодняя ночь, по предварительным прогнозам, станет самой холодной в декабре — минус 15 градусов.
Также, по данным сервиса, по большей части будет облачно. Обильных снегопадов не прослеживается.
