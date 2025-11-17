В Екатеринбурге вынесли приговор адвокату, поругавшемуся с обнальщиком

Юрий Ильичев вину признал Фото: Илья Московец © URA.RU

Железнодорожный районный суд признал виновным адвоката Юрия Ильичева в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили URA.RU в инстанции. По версии следствия, юрист якобы собирался «кинуть» авторитетного бизнесмена Кирилла Ларина, попавшего под уголовное преследование.

«Ильичеву назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Приговор вступил в силу, штраф Ильичев уже оплатил», — рассказали в суде. С 19 июля Юрий находился под домашним арестом, после вступления вердикта в силу — меру пресечения отменили.

О задержании Ильичева стало известно 22 мая. Силовики поймали его после того, как он якобы получил полмиллиона рублей от Кирилла Ларина. Последнего называют лидером группы обнальщиков. Следствие считает, что Ильичев обманул Ларина, взяв деньги, а соглашение с ним не заключил. Ларин действовал через товарища и под присмотром силовиков.

Продолжение после рекламы