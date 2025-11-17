В Екатеринбурге побит 188-летний температурный рекорд
Температура воздуха поднялась до 8 градусов
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Екатеринбурге 16 ноября был побит температурный рекорд. Максимальная температура в этот день достигла 8 градусов, тогда как предыдущий рекорд составлял 7,4 градуса и был зафиксирован в 1837 году, рассказали в Уралгидрометцентре.
«Максимум температуры метеорологических суток 16 ноября в 8 градусов пришелся на ночное время и оказался суточным рекордом», — пояснили синоптики. В течение дня температура значительно колебалась: утром было 6,3 градуса, а к 11:00 она опустилась до 2-х.
На новой неделе в регионе будут преобладать сильные западные и юго-западные ветры, а температура продолжит колебаться на повышенном фоне. Циклон, который зародился над Альпами, за двое суток пересечет Европу, переместится через Москву на Республику Коми и принесет на Урал теплый воздух с юга. 19 ноября ожидаются непродолжительные осадки — дождь со снегом, на севере Свердловской области — снег. На следующий день температура немного понизится.
