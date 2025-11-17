В Екатеринбурге побит 188-летний температурный рекорд

Температура воздуха поднялась до 8 градусов Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге 16 ноября был побит температурный рекорд. Максимальная температура в этот день достигла 8 градусов, тогда как предыдущий рекорд составлял 7,4 градуса и был зафиксирован в 1837 году, рассказали в Уралгидрометцентре.

«Максимум температуры метеорологических суток 16 ноября в 8 градусов пришелся на ночное время и оказался суточным рекордом», — пояснили синоптики. В течение дня температура значительно колебалась: утром было 6,3 градуса, а к 11:00 она опустилась до 2-х.