Главный конкурент свердловского «Урала» поднялся в турнирной таблице ФНЛ

Единственный мяч у «Факела» забил Белайди Пуси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФК «Факел» одержал победу над саратовским «Соколом» в матче 19-го тура Первой лиги со счетом 1:0. Об этом пишет пресс-служба воронежского клуба.

«Победа в Саратове — это красиво», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что единственный мяч в матче был забит на 42-й минуте — Белайди Пуси реализовал пенальти.