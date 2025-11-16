Логотип РИА URA.RU
Главный конкурент свердловского «Урала» поднялся в турнирной таблице ФНЛ

Воронежский «Факел» победил «Сокол» со счетом 1:0 и возглавил турнирную таблицу
16 ноября 2025 в 23:12
Единственный мяч у «Факела» забил Белайди Пуси

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФК «Факел» одержал победу над саратовским «Соколом» в матче 19-го тура Первой лиги со счетом 1:0. Об этом пишет пресс-служба воронежского клуба.

«Победа в Саратове — это красиво», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что единственный мяч в матче был забит на 42-й минуте — Белайди Пуси реализовал пенальти.

Победа позволила «Факелу» набрать 42 очка и занять первое место в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» занимает вторую строчку, отставая от лидера на три очка. В четверке сильнейших также костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (31).

