Пользователи не могли зайти в приложение банка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге утром 17 ноября пользователи «Сбера» столкнулись со сбоями в работе мобильного приложения банка. Сообщения о технических проблемах передали читатели URA.RU.

«„Сбербанк Онлайн“ временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его — пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут», — говорится при переходе в приложение. При этом оплата картой и снятие наличных доступны.

В пресс-службе Уральского филиала «Сбербанка» агентству пояснили, что на данный момент все сервисы банка работают в штатном режиме. «Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности», — подытожили там.

