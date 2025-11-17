Логотип РИА URA.RU
Паслер ответит на вопросы свердловчан в новом формате

Свердловский губернатор Паслер впервые проведет прямую линию
17 ноября 2025 в 09:49
Денис Паслер впервые поговорит с гражданами

Денис Паслер впервые поговорит с гражданами

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 26 ноября в 18:00 проведет прямую линию, чтобы ответить на вопросы жителей региона. Трансляция будет доступна на телеканалах «Россия 24» и ОТВ, а также в социальных сетях губернатора. Об этом сообщает telegram-канал Свердловский пул. 

Задать свои вопросы можно уже сейчас через официальный сайт, платформу «Госуслуги. Решаем вместе» или социальные сети. Также можно будет послушать ответы на вопросы по радио. 

Денис Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области 16 сентября 2025 года. Это будет его первая прямая линия. Ранее, губернатор Евгений Куйвашев проводил прямую линию 4 года подряд.

