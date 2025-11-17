Паслер ответит на вопросы свердловчан в новом формате
Денис Паслер впервые поговорит с гражданами
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Губернатор Свердловской области Денис Паслер 26 ноября в 18:00 проведет прямую линию, чтобы ответить на вопросы жителей региона. Трансляция будет доступна на телеканалах «Россия 24» и ОТВ, а также в социальных сетях губернатора. Об этом сообщает telegram-канал Свердловский пул.
Задать свои вопросы можно уже сейчас через официальный сайт, платформу «Госуслуги. Решаем вместе» или социальные сети. Также можно будет послушать ответы на вопросы по радио.
Денис Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области 16 сентября 2025 года. Это будет его первая прямая линия. Ранее, губернатор Евгений Куйвашев проводил прямую линию 4 года подряд.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!