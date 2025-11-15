Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить с бюджетом до миллиона рублей

Две модели авто доступны россиянам за миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне с бюджетом до одного миллиона рублей могут приобрести только две модели новых автомобилей отечественного производства, выяснило анализе предложений дилерской группы «Авилон». В доступный ценовой сегмент вошли Lada Granta в трех комплектациях и базовая версия Niva Legend.

«Россияне с бюджетом до одного миллиона рублей могут купить официально только две модели новых автомобилей — Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend», — сообщили РИА Новости в дилерской группе «Авилон».

Стоимость Lada Granta начинается от 750 тысяч рублей за самую простую комплектацию Standart, тогда как версия Classic с дополнительным оборудованием оценивается уже в 966 тысяч рублей. Niva Legend в комплектации Classic предлагается по специальной цене от 960 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

Lada Granta продолжает удерживать лидерство среди продаж новых легковых автомобилей в России, показав результат в 121,2 тысячи проданных машин за десять месяцев текущего года. Niva Legend также демонстрирует стабильный спрос, заняв пятую позицию в рейтинге продаж с результатом почти 28 тысяч автомобилей.

Согласно исследованию «Авито авто» и «Авито работа», жители Приморского края, Сахалинской и Московской областей быстрее всех в России накапливают на покупку новых автомобилей Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro: в Приморье для этого потребуется 9.1, 21.1 и 41 месяц соответственно, что объясняется самым высоким средним зарплатным предложением в 118 300 рублей, тогда как в Сахалинской и Московской областях с зарплатами около 101 500 рублей сроки накопления составляют от 10.6 до 47.9 месяцев в зависимости от модели автомобиля.