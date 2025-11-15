Япония хочет разместить на своей территории ядерное оружие США

Запрет на размещение в Японии ядерного оружия негативно сказывается на сдерживающем и оборонном потенциале США, заявила Такаити Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о намерении инициировать в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), председателем которой она является, обсуждение вопроса о возможном пересмотре трех неядерных принципов. Эти принципы подразумевают отказ Японии от владения, производства и размещения на своей территории ядерного оружия.

«Такаити выступает за пересмотр этих трех принципов, поскольку, по ее мнению, запрет на размещение в стране ядерного оружия негативно сказывается на сдерживающем и оборонном потенциале США, которые де-факто обеспечивают и безопасность Японии», — передает информацию об инициативе газета Mainichi.

Отмечается, что в обсуждении по отказу от ядерного оружия, помимо ЛДП, примет участие и партия «Общество обновления Японии». Она является новым партнером ЛДП в правящей коалиции.

Ранее в парламенте Японии во время дебатов премьер-министр не дала однозначного ответа на вопрос о сохранении трех неядерных принципов. Отвечая оппозиции, Такаити подчеркнула, что в настоящий момент правительство лишь начало пересмотр ключевых документов в сфере обороны, включая стратегию национальной безопасности, поэтому делать окончательные заявления преждевременно.