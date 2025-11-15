ВС РФ рассказали о запоминающихся моментах в освобождении Даниловки. Видео
ВС РФ преодолели оборону ВСУ под Даниловкой
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Населенный пункт Даниловка в Днепропетровской области был освобожден военнослужащими группировки войск «Восток». Об этом сообщил Минобороны России. Преодоление мощной линии обороны противника стало возможным благодаря слаженным действиям штурмовых подразделений и расчетов БПЛА.
«Ключевую роль в успехе штурма сыграли расчеты БПЛА, которые обеспечивали разведку и наносили точные удары по укрепленным огневым точкам», — отметили Минобороны России в своем telegram-канале. На южных подступах к населенному пункту штурмовики преодолели противотанковые рвы, сплошные минные поля и укрепленные огневые точки. С северного направления военнослужащие успешно форсировали реку Янчур, несмотря на естественные преграды.
Оператор БПЛА с позывным «Седой» и штурмовик с позывным «Чукча» поделились подробностями проведения операции, включая технические детали работы с беспилотниками и особенности форсирования водной преграды. Детализированные отчеты о боевых эпизодах доступны в хронике операции.
Освобождение Даниловки — часть серии продвижений российских войск. Ранее подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Песчаное в Харьковской области, а до этого — Приволье в Днепропетровской области. В этих операциях, как и в боях за Даниловку, активно использовались БПЛА, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.