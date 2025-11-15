ВС РФ преодолели оборону ВСУ под Даниловкой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Населенный пункт Даниловка в Днепропетровской области был освобожден военнослужащими группировки войск «Восток». Об этом сообщил Минобороны России. Преодоление мощной линии обороны противника стало возможным благодаря слаженным действиям штурмовых подразделений и расчетов БПЛА.

«Ключевую роль в успехе штурма сыграли расчеты БПЛА, которые обеспечивали разведку и наносили точные удары по укрепленным огневым точкам», — отметили Минобороны России в своем telegram-канале. На южных подступах к населенному пункту штурмовики преодолели противотанковые рвы, сплошные минные поля и укрепленные огневые точки. С северного направления военнослужащие успешно форсировали реку Янчур, несмотря на естественные преграды.

Оператор БПЛА с позывным «Седой» и штурмовик с позывным «Чукча» поделились подробностями проведения операции, включая технические детали работы с беспилотниками и особенности форсирования водной преграды. Детализированные отчеты о боевых эпизодах доступны в хронике операции.

Продолжение после рекламы