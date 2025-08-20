В Тюмени задержали мужчину, перевозившего из Челябинска крупную партию наркотиков

Курьер пытался перевезти из Челябинска в Тюмень два килограмма наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
Мужчину задержали на трассе
Мужчину задержали на трассе

Сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области изъяли около двух килограммов наркотика эфедрона при проверке автомобиля Nissan, остановленного днем 20 августа на 124 километре трассы Курган — Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Мужчину остановили по пути из Челябинска. 

«В присутствии понятых обнаружили в багажнике автомобиля девять свертков с порошкообразным веществом. Как установили эксперты-криминалисты, изъятое является эфедроном общей массой около двух килограммов», — сообщили в ведомстве. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ — сбыт наркотиков в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

© Служба новостей «URA.RU»
