В этом году или через 12 лет: когда по прогнозам может завершиться СВО

Российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша убежден, что завершения СВО можно ожидать в 2025 году. Этот вывод он сделал на основе анализа исторических циклов, повторяющихся с определенной периодичностью. Он утверждает, что в истории современной России период мира наступает каждые 24 года. Согласно его расчетам, текущий год знаменует собой завершение этого периода.
Российские аналитики и политологи с момента начала спецоперации на Украине периодически давали прогнозы того, когда может закончиться конфликт между Киевом и Москвой. Прогнозы варьировались от позитивных, когда предполагалось, что конфликт может завершиться в ближайшее время, до более пессимистичных исходов, когда предрекали десятилетнее противостояние. URA.RU вспоминает, какие сроки СВО давали политологи, а также официальные лица.
Прошлогодние прогнозы
Уверенность, что конфликт закончится не скоро
Военный корреспондент Александр Коц в прошлом году предполагал, что СВО на Украине не завершится ни в 2024, ни в 2025 году. Так он отреагировал на вторжение ВСУ в Курскую область в августе прошлого года. «Я уверен, что СВО не закончится в 2024 году…» — говорил Коц, объясняя, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.
Более радикальный взгляд на ситуацию
Спустя несколько месяцев, когда вторжение в Курскую область со стороны ВСУ активно продолжалось, учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев подчеркнул, что победой в спецоперации на Украине будет считаться взятие под контроль всей территории соседнего государства и парад на Крещатике в Киеве.
«Вся территория, контролируемая сегодня нацистским режимом Зеленского, будет возвращена России. Мы не для того пролили столько русской крови, чтобы остановиться на полпути и начать следующую войну с НАТО еще ближе к Москве», — заявил тогда Малофеев на съезде Союза русского народа.
По его мнению, завершение конфликта возможно лишь после установления полного контроля над соседним государством и проведения парада на Крещатике в Киеве. Малофеев также заявил, что переговоры с нынешними украинскими властями не приведут к долгосрочному миру и лишь создадут угрозу повторения конфликта в будущем.
Официальная позиция Кремля
В Кремле с самого начала СВО давали понять, что операция будет продолжаться до полного выполнения всех поставленных задач Россией — обеспечение безопасности России, защита мирного населения Донбасса, а также нейтрализацию угроз со стороны Украины. Об этом же говорилось и в декабре прошлого года.
«Специальная военная операция закончится после реализации целей, которые обозначено нашим руководством», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сроки завершения операции напрямую зависят от достижения обозначенных целей.
Прогнозы по СВО после смены власти в США
В конце января в должность президента США вступил Дональд Трамп, который еще до своей инаугурации активно заявлял, что способен завершить спецоперацию России чуть ли не за сутки. Спустя время он пересмотрел свою риторику, но продолжал заверять, что работает с Россией и Украиной над урегулированием конфликта.
С 2025 года также начались переговорные процессы между сторонами конфликта. Теперь прогнозы по Украине от экспертов отталкивались от этого.
Американист Блохин: без согласия Европы конфликт не завершится
После того, как США ограничили поддержку Киева, страны ЕС начали обсуждать, каким образом могут продолжить помогать Украине. В связи с этим политолог-американист Константин Блохин в интервью журналистам говорил, что военный конфликт на Украине не завершится без согласия стран Евросоюза. По его мнению, государства Европы способны поддерживать финансирование украинских вооруженных сил еще в течение одного-двух лет. Об этом он говорил в феврале 2025 года.
"Зеленский очень надеется на продолжение конфликта, поскольку подписание мирного соглашения для него — нечто вроде самоубийства. Если Соединенные Штаты самоустранятся, а Европа захочет продолжить конфликт, то СВО продлится по инерции еще год или два», — говорил Блохин "Ридусу".
Почему конфликт продолжается более трех лет: мнение военного эксперта
В преддверии трехлетней годовщины с начала спецоперации на Украине президент Клуба военачальников, генерал армии Анатолий Куликов высказал мнение о перспективах завершения СВО. В интервью МК.RU, опубликованном накануне Дня защитника Отечества, Куликов подчеркнул, что конфликт на Украине затянулся из-за масштабной поддержки Запада, а не из-за просчетов российских военных.
«Мы же воюем не с украинцами, их бы давно уже не было, мы же воюем со всем Западом. Все передовые, новейшие системы вооружения НАТО — все там задействовано против нас», — отметил генерал Куликов, комментируя причины продолжительной СВО. По его словам, в конфликте против России используются современные системы военного управления, спутниковая разведка, а также самые эффективные средства противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленные Киеву странами НАТО.
Генерал добавил, что Россия могла бы закончить операцию быстрее, если бы была проведена всеобщая мобилизация. Однако, по его мнению, решение об ограниченной мобилизации оказалось политически оправданным, поскольку оно позволило избежать дополнительных жертв среди российских граждан. Куликов также отметил, что нынешняя стратегия предусматривает поэтапное решение поставленных задач, а не резкое наращивание военного давления.
Оптимистичный прогноз Международного валютного фонда
Конфликт на территории Украины, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), может завершиться к концу 2025 года. Такой прогноз содержится в обновленном докладе организации, опубликованном в марте на официальном сайте МВФ.
«Несмотря на то, что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы текущего года», — отмечается в сообщении фонда. В МВФ подчеркнули, что ход событий может измениться в зависимости от развития мирных переговоров и решений о дальнейшем предоставлении Украине военной и финансовой помощи со стороны международного сообщества.
Надежды на постепенное снижение эскалации конфликта
Активная фаза украинского конфликта завершится в 2025 году, заявил бывший председатель правительства РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Такое мнение он высказал в интервью aif.ru.
«Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза (конфликта — ред.) закончится. К этому все и идет», — отметил Степашин. Он также подчеркнул, что исход ситуации во многом зависит от позиции США: по его словам, прекращение Вашингтоном военной и разведывательной поддержки Киева приведет к окончанию боевых действий в течение нескольких месяцев.
Степашин допустил, что личная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина могла бы способствовать урегулированию конфликта. Он выразил мнение, что без внешней военной и технической помощи Украина не сможет продолжать противостояние.
«Продлится 12 лет»
СВО, по мнению писателя и подполковника Росгвардии Захара Прилепина, может продлиться еще около 12 лет. По словам Прилепина, затяжной характер конфликта обусловлен позицией украинской стороны в текущих переговорах.
«Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — отметил Захар Прилепин. Он подчеркнул, что Киев на переговорах стремится добиться возврата к прежним границам и не согласен на выполнение требований по денацификации и демилитаризации.
Математический прогноз: ответ дала сама история
Российский математик и исследователь исторических циклов Григорий Кваша заявил, что завершение спецоперации и других крупных вооруженных конфликтов ожидается в 2025 году. Об этом он сообщил в интервью изданию aif.ru.
«Самый главный, конечно, прогноз, в который вообще никто не верит — это то, что после 2025 года войны прекратятся. Причем, не на год, не на два, не на десять лет, а навсегда. <...>. В этом году завершится и СВО», — подчеркнул Кваша.
По его словам, подобные выводы основаны на анализе исторических циклов и долгосрочных закономерностей, выявленных им за годы исследований. Математик считает, что наступающий период может стать уникальным в мировой истории благодаря длительному отсутствию военных конфликтов.
Официальная позиция МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего 2050», в июне этого года заявил, что Россия продолжит СВО, но при этом открыта к дипломатическим инициативам. Лавров подчеркнул серьезность угрозы терроризма со стороны Украины и указал на недавние переговоры в Стамбуле как пример готовности к диалогу.
«Наша операция будет продолжаться, как это четко объяснил президент. Параллельно мы готовы внести вклад классической дипломатией в достижение целей операции, прежде всего, в решение гуманитарных вопросов», — уточнил он. Министр также отметил, что Россия примет все меры для нейтрализации рисков, включая активную работу ФСБ, МВД и других служб по борьбе с терроризмом.
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