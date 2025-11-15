Логотип РИА URA.RU
Паслер наградил медалью семью погибшего бойца СВО

15 ноября 2025 в 16:24
Медаль «Золотая Звезда» была вручена сыну военнослужащего

Фото: telegram-канал Дениса Паслера

Губернатор Свердловской области Денис Паслер совместно с представителями командования ЦВО вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России семье погибшего в ходе СВО полковника Игоря Долматова. Информация опубликована в telegram-канале губернатора.

«Сегодня с командованием Центрального военного округа вручили семье полковника Игоря Юрьевича Долматова — его жене Оксане Анатольевне и сыну Андрею — медаль „Золотая Звезда“ Героя России. Это высшая государственная награда, которую их муж и отец заслужил ценой собственной жизни», — отметил Паслер. 

Командир мотострелкового полка мотострелковой дивизии армейского корпуса Ленинградского военного округа Игорь Долматов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за проявленные в ходе боевых действий отвагу и профессионализм. В специальной военной операции принимал участие с ноября 2022 года. Ранее был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова. Медаль «Золотая Звезда» была вручена сыну военнослужащего.

Кадры с церемонии награждения

Фото: telegram-канал Дениса Паслера

