Депутатов немецкой партии хотят наказать за визит в Россию
Депутатам грозит исключение из партии после посещения России
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Депутатов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) могут наказать за участие в международном симпозиуме «БРИКС — Европа», который проходит в России. В мероприятии принимают участие Штеффен Котре, Йорг Урбан и Ганс Нойхофф. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявления партийного руководства и самих политиков.
Руководство АдГ выразило резкое недовольство поездкой депутатов. «В подобных поездках нет смысла», — пишет РБК со ссылкой на сопредседателя партии Алис Вайдель. Она также заявила, что готова принять «дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии». При этом Котре утверждал, что поездка соответствует программной линии АдГ и «направлена на защиту интересов Германии» в энергетической сфере.
Поездка депутатов «Альтернативы для Германии» в Россию происходит на фоне длительного конфликта внутри немецкой политики относительно отношений с Москвой. Партия ранее высказывалась в поддержку России, например, обсуждала возможность снятия санкций, а сейчас ее представители планируют обсудить на симпозиуме возобновление отношений ЕС и России, снятие санкций, восстановление банковских связей и поставки энергоресурсов.
