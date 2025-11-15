В Белгородской области из-за украинских БПЛА пострадали двое мирных жителей
15 ноября 2025 в 17:08
В Валуйском округе на участке автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Борки и Казинка в результате атаки БПЛА на транспортное средство пострадал молодой человек 18 лет. В Белгородском округе, в селе Никольское, мужчина получил осколочные ранения голени и стопы в результате детонации FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков.
