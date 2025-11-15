Ученый Эйсмонт раскрыл, может ли объект 3I/ATLAS быть инопланетным кораблем

Ученый считает, что особенности кометы не говорят о ее причастности к внеземным существам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Особенности космического объекта 3I/ATLAS, который постепенно приближается к Земле, не доказывают причастность к разумным существам внеземного происхождения. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб выдвинул гипотезу о возможном искусственном происхождении кометы, поскольку она уцелела после сближения с Солнцем. Однако, как подчеркнул Натан Эйсмонт, такие доводы не могут служить доказательством вмешательства внеземных цивилизаций. «Ави Леб использовал желание каждого из нас получить подтверждение, что мы не одни во Вселенной. Но комета 3I/ATLAS такого подтверждения не дала и не даст — ее движение происходит в полном соответствии с законами механики без каких-либо странностей», — цитирует ТАСС ученого.