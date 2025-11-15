Ученый Эйсмонт раскрыл, может ли объект 3I/ATLAS быть инопланетным кораблем
Ученый считает, что особенности кометы не говорят о ее причастности к внеземным существам
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Особенности космического объекта 3I/ATLAS, который постепенно приближается к Земле, не доказывают причастность к разумным существам внеземного происхождения. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Ученый из Гарвардского университета Ави Леб выдвинул гипотезу о возможном искусственном происхождении кометы, поскольку она уцелела после сближения с Солнцем. Однако, как подчеркнул Натан Эйсмонт, такие доводы не могут служить доказательством вмешательства внеземных цивилизаций. «Ави Леб использовал желание каждого из нас получить подтверждение, что мы не одни во Вселенной. Но комета 3I/ATLAS такого подтверждения не дала и не даст — ее движение происходит в полном соответствии с законами механики без каких-либо странностей», — цитирует ТАСС ученого.
Эйсмонт пояснил, что негравитационное ускорение, наблюдаемое у кометы, — это обычное явление, свойственное всем кометам. Оно возникает из-за выброса пыли и газов из ядра, которые создают реактивную силу. Ученый также отметил, что направление движения 3I/ATLAS не является уникальным: например, комета Галлея двигалась аналогичным образом, но это не делает ее инопланетным объектом. «Единственная особенность 3I/ATLAS в том, что она межзвездная. Но это никак не означает, что это космический корабль инопланетян. Хотя многим очень хочется думать, что это так», — подытожил Натан Эйсмонт.
