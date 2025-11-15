В Татарстане проверяют подрядчиков, обманувших семьи и участников СВО на сотни миллионов

Подрядчиков ИЖС в Татарстане проверяют в течение полутора лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правоохранители Татарстана проверяют подрядчика «Таунхаусы и дома» и других застройщиков после многочисленных жалоб от жителей. Уже возбуждено девять уголовных дел, пострадали сотни человек, а ущерб от недобросовестных действий составил более 700 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

«По обращению Раиса (главы, — прим. URA.RU) Республики Татарстан правоохранительные органы приступили к проверке подрядчика „Таунхаусы и дома“, в отношении которого поступили многочисленные жалобы со стороны населения», — сообщили в пресс-службе. Разбирательства длятся уже более 1,5 лет. В результате оперативных работ и сбора информации от обманутых граждан был установлен целый ряд недобросовестных подрядчиков, которые работают в сфере индивидуального жилищного строительства.

Установлено, что пострадали 260 человек, сумма ущерба составила 752 миллиона рублей. Подчеркивается, что больше всего пострадали многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и участники спецоперации. Власти уже провели работу с банками для изменения условий их задолженностей, и пострадавшие активно пользуются принятыми мерами.

Также пострадавшим предложили воспользоваться социальными мерами: получить жилье по программе социальной ипотеки и один миллион рублей в качестве первоначального взноса. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана проводит встречи с пострадавшими, разъясняя меры поддержки. На сегодняшний день уже состоялось девять таких бесед.

Инициативу поддержали и на федеральном уровне. Центробанк РФ направил банкам информационное письмо с рекомендациями поддерживать пострадавших от недобросовестных застройщиков, в частности, не допускать роста ставки по кредитному договору и ухудшения условий выделения средств. Минниханов обратился к ВТБ и «Сбербанку» с просьбой учитывать рекомендации ЦБ при рассмотрении обращений пострадавших.

В рамках уголовных дел проводятся следственные действия и экспертизы, проверяется имущество обвиняемых и их родственников. На имущество обвиняемых уже наложен арест — в будущем оно будет реализовано для возмещения ущерба. В ходе расследования возбуждено девять уголовных дел в отношении руководителей и бенефициаров подрядчиков.

Для предотвращения новых случаев обмана Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ совместно с муниципалитетами сверили перечень кредитных договоров, по которым нарушены сроки строительства ИЖС. Эти объекты находятся на особом контроле, ведется еженедельный мониторинг хода строительства.