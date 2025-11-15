Логотип РИА URA.RU
Венгрия пообещала препятствовать ЕС в эскалации конфликта на Украине

15 ноября 2025 в 17:33
Сийярто заявил, что Венгрия должна защищать своих граждан

Будапешт намерен блокировать любые решения ЕС, которые будут направлены на эскалацию украинского конфликта. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на антивоенном митинге в городе Дьер на северо-западе страны.

«Если Брюссель будет подталкивать нас к войне, мы воспользуемся своим правом вето на его решения, даже если нам придется в одиночку противостоять всем остальным 26 Евросоюза», — цитирует ТАСС главу МИД. По его словам, правительство должно защищать Венгрию и ее граждан от вступления в вооруженный конфликт.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз достиг предела своих ресурсов в вопросе предоставления военной помощи Украине и планирует восполнить дефицит финансирования за счет привлечения дополнительных займов и изъятия российских активов, но Будапешт не намерен участвовать в таких инициативах. Обсуждение механизмов дальнейшего финансирования Украины, включая использование замороженных российских активов, продолжается, но консенсуса в ЕС пока нет.

