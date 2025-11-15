Венгрия пообещала препятствовать ЕС в эскалации конфликта на Украине

Сийярто заявил, что Венгрия должна защищать своих граждан Фото: Роман Наумов © URA.RU

Будапешт намерен блокировать любые решения ЕС, которые будут направлены на эскалацию украинского конфликта. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на антивоенном митинге в городе Дьер на северо-западе страны.

«Если Брюссель будет подталкивать нас к войне, мы воспользуемся своим правом вето на его решения, даже если нам придется в одиночку противостоять всем остальным 26 Евросоюза», — цитирует ТАСС главу МИД. По его словам, правительство должно защищать Венгрию и ее граждан от вступления в вооруженный конфликт.