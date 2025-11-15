Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

В Челябинске автобус с пассажирами врезался в опору ЖД моста. Фото

15 ноября 2025 в 18:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В аварии, по предварительным данным, никто не пострадал

В аварии, по предварительным данным, никто не пострадал

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 15 ноября 2025 года автобус №123 Volgabus врезался в опору железнодорожного моста в Ленинском районе на  пересечении улицы Рождественской и Меридиана. Об этом сообщили очевидцы происшествия. На место прибыли медицинские работники, но, по предварительной информации, пострадавших с тяжелыми травмами нет.

«Автобус маршрута №123 совершил столкновение с опорой железнодорожного моста», — рассказали очевидцы. Судя по кадрам с места аварии, кабина получила серьезные повреждения: выбито лобовое стекло, повреждена крыша и крыло около правого колеса.

После ДТП пассажиры около 40 минут находились под мостом. Копейские автобусы проезжали мимо и не подбирали людей, поделились свидетели происшествия. Подробности происшествия уточняются.

Продолжение после рекламы

Автобус получил серьезные повреждения

Фото: очевидца

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал