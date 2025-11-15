В аварии, по предварительным данным, никто не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 15 ноября 2025 года автобус №123 Volgabus врезался в опору железнодорожного моста в Ленинском районе на пересечении улицы Рождественской и Меридиана. Об этом сообщили очевидцы происшествия. На место прибыли медицинские работники, но, по предварительной информации, пострадавших с тяжелыми травмами нет.

«Автобус маршрута №123 совершил столкновение с опорой железнодорожного моста», — рассказали очевидцы. Судя по кадрам с места аварии, кабина получила серьезные повреждения: выбито лобовое стекло, повреждена крыша и крыло около правого колеса.

После ДТП пассажиры около 40 минут находились под мостом. Копейские автобусы проезжали мимо и не подбирали людей, поделились свидетели происшествия. Подробности происшествия уточняются.

