Легенда спортивного туризма скончался на Урале

«Методичку» для спортсменов Теплоухов разработал в 80-90-е годы Фото: Фонд Медиа

В Первоуральске скончался Виталий Теплоухов — известный российский турист, тренер и один из создателей спортивного туризма в России. Он разработал систему безопасности и специальные приемы, которые сейчас используют туристы на соревнованиях и в походах.

«Для меня Виталий Викторович — самый большой авторитет в области обеспечения безопасности как спортивных походов, так и соревнований. Даже сейчас регламент, по которому проходят спортивные соревнования, на 80% базируется на „методичке“ Теплоухова», — поделилась мастер спорта, зампредседателя Маршрутно-квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма Свердловской области Ирина Бахтина.