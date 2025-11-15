В аварии с автобусом в Челябинске пострадали 12 человек, выехали восемь скорых
Пострадавшие доставлены в больницу
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Число пострадавших в ДТП на улице Рождественского в Челябинске составило 12 человек. Здесь автобус врезался в опору железнодорожного моста. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
«На месте массового ДТП с автобусом сегодня работали восемь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим незамедлительно оказана медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек, из них один ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны», — уточнили в министерстве.
Челябинский следственный комитет подключился к изучению причин аварии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Предварительной причиной происшествия стало то, что водитель автобуса не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в опору моста. Что предшествовало этому, предстоит выяснить следователям.
Следователи истребуют документацию, которая касается организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути. В частности, внимание уделяется техническому состоянию транспортного средства перед выпуском на линию.
Как URA.RU писало ранее, автобус №123 с пассажирами на борту врезался в опору железнодорожного моста в Ленинском районе. На основании видео- и фотоматериалов с места дорожно-транспортного происшествия можно сделать вывод, что кабина транспортного средства значительно пострадала: разбито лобовое стекло, имеются дефекты крыши и правого крыла в районе колеса.
