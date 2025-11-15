Самовзрывающуюся купюру нашли в детском отделе магазина в Москве
100-рублевая купюра лежала среди игрушек в детском отделе магазина
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В детском отделе магазина в Москве нашли самовзрывающуюся купюру. Она лежала среди игрушек, сообщили в соцсетях.
«Подозрительную находку заметили в продуктовом магазине на Шоссейной улице в поселке Некрасовский», — пишет telegram-канал Baza. Купюра номиналом в 100 рублей лежала среди игрушек, а под ней, как утверждает канал, был некий предмет.
О находке покупатели сразу сообщили управляющей торговой точки, а она вызвала полицейских. Оперативники прибыли на место и оцепили территорию, но угроза не подтвердилась. Сейчас силовики проводят проверку.
Ранее в подмосковном Красногорске 10-летнему мальчику разорвало кисть, когда он пытался поднять найденную на улице 10-рублевую купюру. Как писала «Газета.ру», в ней было замаскировано взрывное устройство с примерно 10 граммами тротила. Кроме того, предмет был начинен гвоздями. Операцию ребенку проводили шесть часов. Врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев.
