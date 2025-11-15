Самовзрывающуюся купюру нашли в детском отделе магазина в Москве

100-рублевая купюра лежала среди игрушек в детском отделе магазина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В детском отделе магазина в Москве нашли самовзрывающуюся купюру. Она лежала среди игрушек, сообщили в соцсетях.

«Подозрительную находку заметили в продуктовом магазине на Шоссейной улице в поселке Некрасовский», — пишет telegram-канал Baza. Купюра номиналом в 100 рублей лежала среди игрушек, а под ней, как утверждает канал, был некий предмет.

О находке покупатели сразу сообщили управляющей торговой точки, а она вызвала полицейских. Оперативники прибыли на место и оцепили территорию, но угроза не подтвердилась. Сейчас силовики проводят проверку.

