Участник СВО на Ямале через суд восстановил право на унаследованное жилье

«Установлено, что мужчина в виду несовершеннолетия не имел возможности реализовать свое наследственное право на жилое помещение, а по достижению совершеннолетнего возраста не обладал информацией о наличии такого права, в связи с чем срок вступления в наследство истек еще в 2016 году», — пояснили в прокуратуре.