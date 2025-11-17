Участник СВО на Ямале через суд восстановил право на унаследованное жилье
Прокуратура Приуральского района ЯНАО восстановила права участника СВО на жилье
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Прокуратура Приуральского района ЯНАО восстановила жилищные права многодетного отца — участника специальной военной операции, обратившегося за защитой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что мужчина в виду несовершеннолетия не имел возможности реализовать свое наследственное право на жилое помещение, а по достижению совершеннолетнего возраста не обладал информацией о наличии такого права, в связи с чем срок вступления в наследство истек еще в 2016 году», — пояснили в прокуратуре.
Прокуратура направила в суд иск о восстановлении срока для принятия наследства и признании права собственности на жилье, полученное отцом заявителя по соцпрограмме в 2011 году. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле надзорного органа.
