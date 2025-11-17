Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Участник СВО на Ямале через суд восстановил право на унаследованное жилье

Многодетный отец-участник СВО на Ямале вернул утраченное право на жилье
17 ноября 2025 в 09:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прокуратура Приуральского района ЯНАО восстановила права участника СВО на жилье

Прокуратура Приуральского района ЯНАО восстановила права участника СВО на жилье

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Приуральского района ЯНАО восстановила жилищные права многодетного отца — участника специальной военной операции, обратившегося за защитой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что мужчина в виду несовершеннолетия не имел возможности реализовать свое наследственное право на жилое помещение, а по достижению совершеннолетнего возраста не обладал информацией о наличии такого права, в связи с чем срок вступления в наследство истек еще в 2016 году», — пояснили в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иск о восстановлении срока для принятия наследства и признании права собственности на жилье, полученное отцом заявителя по соцпрограмме в 2011 году. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле надзорного органа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал