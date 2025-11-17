Логотип РИА URA.RU
На Ямале строят новые микрорайоны на месте аварийных домов

17 ноября 2025 в 10:00
Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале в рамках комплексного развития территорий на месте снесенных аварийных домов строятся новые микрорайоны с современной инфраструктурой. Работы ведутся в четырех городах округа — Салехарде, Тарко-Сале, Ноябрьске и Губкинском, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«В округе активно реализуется механизм комплексного развития территорий. С его использованием в регионе уже расселено порядка 67 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья», — отмечается в сообщении правительства .

В Тарко-Сале на месте 40 аварийных домов построят микрорайон «Юбилейный» на 860 квартир с образовательным кампусом. В Ноябрьске в микрорайоне «Б» возводят 5 домов на 400 квартир с детской поликлиникой. В Губкинском расчищают территории под 19 многоквартирных домов. За три года в рамках КРТ выданы разрешения на строительство 22 МКД общей площадью 102,2 тысячи квадратных метров.

