В Ноябрьске из-за непогоды отменили автобусные рейсы

Отменены два рейса: из Ноябрьска в Вынгапуровский (отправление в 18:00) и из Вынгапуровского в Ноябрьск (отправление в 20:00) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 16 ноября отменили регулярные рейсы по маршруту «Ноябрьск — Вынгапуровский» из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в администрации города.

«МУП „Пассажирские перевозки“ сообщает об отмене регулярных рейсов по маршруту „Ноябрьск — Вынгапуровский“ 16 ноября (воскресенье). Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале администрации муниципалитета.