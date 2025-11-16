Логотип РИА URA.RU
В Ноябрьске из-за непогоды отменили автобусные рейсы

16 ноября 2025 в 19:04
Отменены два рейса: из Ноябрьска в Вынгапуровский (отправление в 18:00) и из Вынгапуровского в Ноябрьск (отправление в 20:00)

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 16 ноября отменили регулярные рейсы по маршруту «Ноябрьск — Вынгапуровский» из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в администрации города.

«МУП „Пассажирские перевозки“ сообщает об отмене регулярных рейсов по маршруту „Ноябрьск — Вынгапуровский“ 16 ноября (воскресенье). Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале администрации муниципалитета.

Отменены два рейса: из Ноябрьска в Вынгапуровский (отправление в 18:00) и из Вынгапуровского в Ноябрьск (отправление в 20:00). Информацию о расписании движения автобусов можно узнать, позвонив по номеру: 35‑46‑62.

