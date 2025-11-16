«Факел Ямал» выиграл первый этап Чемпионата России по волейболу на снегу
Команда смогла одолеть «Динамо Татарстан» со счетом 2:1
Фото: Илья Московец © URA.RU
Волейбольный клуб «Факел Ямал» стал победителем первого этапа Чемпионата России по волейболу на снегу. В финале команда обыграла соперников из «Динамо Татарстан» со счетом 2:1. Следующий этап соревнований пройдет в декабре в Казани. Информацию об итогах чемпионата сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
«„Факел Ямал“ — победители первого этапа Чемпионата России по волейболу на снегу. В напряженной финальной битве парни обошли соперников из „Динамо Татарстан“ со счетом 2:1», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.
Губернатор поздравил «Факел Ямал» с победой и отметил достижения команд «Динамо Татарстан» и «Проснег», завоевавших серебро и бронзу соответственно. Следующий этап соревнований пройдет в декабре в Казани.
