В Надыме местный житель пытался убить знакомого ножом
Суд назначил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство в Надыме
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
Житель Надыма (ЯНАО) осужден к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по ЯНАО.
«В Надыме 9 июля 2025 года фигурант, в ходе распития спиртных напитков, вступил в конфликт со своим знакомым. Виновный вооружился ножом и нанес множественные удары потерпевшему в грудную клетку. Раненный мужчина оказал активное сопротивление нападавшему и своевременно обратился за медицинской помощью», — уточняется в сообщении ведомства.
Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвинение в суде поддержала прокуратура ЯНАО. Приговор вступил в законную силу и направлен для исполнения в учреждение уголовно-исполнительной системы.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!