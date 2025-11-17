Логотип РИА URA.RU
В Надыме местный житель пытался убить знакомого ножом

Житель ЯНАО получил 6 лет за покушение на убийство знакомого
17 ноября 2025 в 10:15
Суд назначил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство в Надыме

Суд назначил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство в Надыме

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Надыма (ЯНАО) осужден к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по ЯНАО.

«В Надыме 9 июля 2025 года фигурант, в ходе распития спиртных напитков, вступил в конфликт со своим знакомым. Виновный вооружился ножом и нанес множественные удары потерпевшему в грудную клетку. Раненный мужчина оказал активное сопротивление нападавшему и своевременно обратился за медицинской помощью», — уточняется в сообщении ведомства.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвинение в суде поддержала прокуратура ЯНАО. Приговор вступил в законную силу и направлен для исполнения в учреждение уголовно-исполнительной системы.

