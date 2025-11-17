В Надыме местный житель пытался убить знакомого ножом

Суд назначил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство в Надыме Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Надыма (ЯНАО) осужден к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по ЯНАО.

«В Надыме 9 июля 2025 года фигурант, в ходе распития спиртных напитков, вступил в конфликт со своим знакомым. Виновный вооружился ножом и нанес множественные удары потерпевшему в грудную клетку. Раненный мужчина оказал активное сопротивление нападавшему и своевременно обратился за медицинской помощью», — уточняется в сообщении ведомства.