В Салехарде прошла премьера спектакля о мамонтенке Любе

В Салехарде в МВК им. Шемановского состоялась премьера спектакля «Мамонтенок Люба — легенда Крайнего Севера» от семейного театра кукол «Жужа». Постановка готовилась полгода и объединила творческие силы трех городов — Санкт-Петербурга, Ставрополя и Салехарда. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Спектакль рассказывает трогательную и смешную историю о маленьком мамонтенке Любе, который отправляется в захватывающее путешествие за пределы своего родного дома. В этом увлекательном приключении Люба знакомится с шустрым песцом Хэнто и другими удивительными обитателями древнего Ямала», — отмечается в telegram-канале мэрии.