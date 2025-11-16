В Салехарде прошла премьера спектакля о мамонтенке Любе
Постановка готовилась полгода и объединила творческие силы из Санкт-Петербурга, Ставрополя и Салехарда
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Салехарде в МВК им. Шемановского состоялась премьера спектакля «Мамонтенок Люба — легенда Крайнего Севера» от семейного театра кукол «Жужа». Постановка готовилась полгода и объединила творческие силы трех городов — Санкт-Петербурга, Ставрополя и Салехарда. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Спектакль рассказывает трогательную и смешную историю о маленьком мамонтенке Любе, который отправляется в захватывающее путешествие за пределы своего родного дома. В этом увлекательном приключении Люба знакомится с шустрым песцом Хэнто и другими удивительными обитателями древнего Ямала», — отмечается в telegram-канале мэрии.
Показы спектакля пройдут в Салехарде 29 и 30 ноября, также запланированы выступления в Лабытнанги и Аксарке. Спектакль уже получил приглашение в Ямальский район.
