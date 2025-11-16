Логотип РИА URA.RU
В Салехарде прошла премьера спектакля о мамонтенке Любе

16 ноября 2025 в 13:57
Постановка готовилась полгода и объединила творческие силы из Санкт-Петербурга, Ставрополя и Салехарда

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Салехарде в МВК им. Шемановского состоялась премьера спектакля «Мамонтенок Люба — легенда Крайнего Севера» от семейного театра кукол «Жужа». Постановка готовилась полгода и объединила творческие силы трех городов — Санкт-Петербурга, Ставрополя и Салехарда. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Спектакль рассказывает трогательную и смешную историю о маленьком мамонтенке Любе, который отправляется в захватывающее путешествие за пределы своего родного дома. В этом увлекательном приключении Люба знакомится с шустрым песцом Хэнто и другими удивительными обитателями древнего Ямала», — отмечается в telegram-канале мэрии.

Показы спектакля пройдут в Салехарде 29 и 30 ноября, также запланированы выступления в Лабытнанги и Аксарке. Спектакль уже получил приглашение в Ямальский район.

