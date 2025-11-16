Бованенковское месторождение: мифы и правда об уникальном газовом промысле, который открывал Путин

Сегодня Бованенковское НГКМ - одно из пяти крупнейших в мире Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) в ЯНАО — далекая точка на карте, где дочернее предприятие «Газпрома» с 2012 года добывает голубое топливо. С тех пор оно обросло всевозможными историями, превратилась в место, куда хотят попасть почти все, кому довелось услышать об уникальном газовом гиганте. Чего только стоят истории о черных дырах, происхождение которых до сих пор вызывает разногласия в среде ученых и домыслы у местного населения на Ямале. О том, почему долго не могли начать освоение Бованенковского НГКМ, как работает местный международный аэропорт, сколько стоят продукты в местном магазине, — в материале URA.RU.

Телемост Бованенково — Кремль

С вводом в эксплуатацию Бованенковского нефтеконденсатного месторождения на Ямале в режиме видеоконференции Владимир Путин поздравил Алексея Миллера 23 октября 2012 года. «Ежегодно на Бованенковском месторождении будет добываться 115 млрд кубометров газа, а в ближайшем будущем — почти 140. Это почти весь объем нашего экспорта в Европу», — сказал тогда Путин.

Масштабы Бованенковского НГКМ

Общая площадь Бованенковского лицензионного участка — около 1400 кв. км. По размерам его для наглядности сравнивают с Санкт-Петербургом, площадь которого составляет, по последним данным, 1439 кв. км.

Ближайший к Бованенковскому НГКМ город — Воркута. Но до него почти 370 км. Курируют стройку и добычу на газовом гиганте из Надыма, который находится еще дальше, чем Воркута. Карское море находится от Бованенково сравнительно недалеко — в 40 км.

Обустраивали месторождение практически с нуля — объекты жизнеобеспечения, производственные объекты, транспортные узлы. Сначала построили железную дорогу, затем — аэропорт.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение — пятое по объемам запасов природного газа в мире и третье после Уренгойского и Ямбургского в России. Его примерные запасы составляют 4,4 трлн куб. м газа.

Железная дорога за Полярным кругом «Обская — Бованенково — Карская»

Это самая северная из действующих железных дорог в мире. Протяженность маршрута от станции Обская (железнодорожный узел города Лабытнанги) до станции Карская — 572 км. В состав дороги входит пять станций и 12 разъездов, 70 мостов общей длиной более 12 км. При ее строительстве через пойму реки Юрибей проложили не имеющий аналогов самый длинный (3,9 км) в мире мост за полярным кругом.

Построить ее должны были еще в начале 1990-х годов, но сложность и удаленность трассы, перестройка и перенос сроков освоения Бованенковского месторождения превратили проект в долгострой. Строительство, начатое еще в 1986 году с участием предприятия «Ямалтрансстрой», прекратилось в 1995 году.

И только спустя 10 лет строительство линии Обская — Бованенково взял на себя «Газпром». По информации на 2024 год, строительство железной дороги «Обская — Бованенково — Карская» обошлось в 130 миллиардов рублей. В апреле 2025 года сообщалось, что ПАО «Газпром» намерено вложить еще 21,689 млрд рублей в расширение действующей железной дороги Обская — Карская. Работы выполнит «Ямалтрансстрой».

Аэропорт Бованенково — больше, чем в Салехарде

Срочная доставка груза или людей к нефтегазовому месторождению Бованенково сегодня возможна только с помощью авиасообщения. Официальное открытие аэропорта Бованенково или BVJ (код международной ассоциации воздушного транспорта) состоялось в 2012 году одновременно с открытием промышленной разработки. Как отмечают в «Газпроме», по действующей в России классификации аэродромов ему присвоен класс «Б». Это значит, что здесь могут приземляться вертолеты, большие пассажирские лайнеры и грузовые самолеты.

Большинству россиян этот аэропорт неизвестен и вряд ли когда-нибудь они совершат перелет через этот хаб, если только не станут рабочими предприятий «Газпрома» на территории Бованенково. Поэтому начинающие вахтовики обычно считают для себя посещение этого места чем-то знаковым. Кстати, в здании аэропорта нет особых удобств — привычных пунктов питания, гостиницы, почтового отделения.

Аэродром имеет одну взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием и13 мест для стоянки воздушных судов. Ежедневно из аэропорта курсирует самолет Бованенково — Москва. Можно улететь в Омск. Но в основном курсируют чартерные вертолетные рейсы, которые нередко откладываются и переносятся из-за сложных погодных условий Арктики.

Пассажирское здание обладает пропускной способностью 150 человек в час. Для сравнения: аэровокзал аэропорта ямальской столицы Салехарда пропускает всего 120 пассажиров в час.

История открытия и разработки Бованенковского НГКМ

Открытие месторождения газа в 14 км северо-восточнее устья реки Се-Яха Мутная записано в основном сухими фактами. Известно, что 25 марта 1971 года заложили скважину №51 проектной глубиной 2600 м. А 7 октября получили фонтан газа из сеноманских отложений.

Но промышленная добыча началась далеко не сразу. И в этом плане Бованенковскому НГКМ повезло меньше, чем Уренгойскому или Тазовскому, разрабатывать которые активно начали в те же 70-е годы.

Осваивать месторождение начали в 1990 году. Собирались запустить его в 1997 году. Однако в 1995 году все работы приостановили, скважины, оборудование и постройки законсервировали до лучших времен.

В 2002 году «Газпром» принял решение создать новый центр газодобычи на Ямале, так как запасы традиционного Надым-Пур-Тазовского региона постепенно истощались. В начале декабря 2008 года компания объявила о начале обустройства месторождения и строительства газотранспортной системы «Бованенково — Ухта» для вывода ямальского газа в Единую систему газоснабжения.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение официально начало функционировать 23 октября 2012 года с запуска газового промысла ГП-2. В декабре 2014 года был введен в эксплуатацию газовый промысел ГП-1. Завершающим этапом стало введение в строй третьего газового промысла, которое состоялось 5 декабря 2018 года. Месторождение интегрировано в северный газотранспортный коридор посредством магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта» и «Бованенково — Ухта — 2».

Вадим Бованенко — сын репрессированного ученого

Вадим Бованенко Фото: Портал Архивы России

Месторождение назвали в честь выдающегося геолога и сейсморазведчика Вадима Бованенко. Сегодня имя этого человека известно каждому школьнику на Ямале. Но до 2008 года о Бованенко, которому повезло окончить Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина (он был сыном репрессированного ученого), почти ничего не знали. В советских газетных репортажах о трудовых буднях и успехах «разведчиков газа» писали кратко, причем «с производственным уклоном». Затем его биографией и научной деятельностью занялись работники архивов. Большую помощь оказала вдова Вадима Дмитриевича. Она передала архивистам много интересных документов и записные книжки супруга.

Огромная черная воронка — загадка Бованенково

Черная воронка вблизи Бованенково Фото: URA.RU

В июле 2014 года ученые объявили первые результаты исследования черной воронки, обнаруженной недалеко от Бованенково на Ямале. Диаметр «черной дыры» огромен. По внутреннему краю он составляет примерно 40 метров, по внешнему — около 60.

Первыми ее увидели и зафиксировали на видео вертолетчики по пути с Бованенковского месторождения. Позже на территории ЯНАО были обнаружены аналогичные воронки. Возникают резонные вопросы: не грозят ли самому перспективному промышленному центру Ямала подобные провалы? Считается, что на Бованенково подобные риски снижены по сравнению с другими территориями полуострова. Специалисты связывают это с тем, что на месторождении пробурено большое количество скважин, которые «разгрузили» внутримерзлотные залежи газа. Поэтому возможность неконтролируемого прорыва газа и образования воронок крайне мала.

Западные исследователи предложили новое объяснение происхождению таинственных черных воронок или кратеров, впервые обнаруженных на Ямале в 2014 году. По мнению кембриджских ученых, это явление вызвано таянием соленой воды в криопегах и выбросами метана, замороженного под землей. Российские академики называют эти уникальные выбросы «природным бугором пучения».

Вахта на Бованенково: своя церковь, штрафы и цены в магазине

«Ермак» — единственная торговая точка вахтового поселка на месторождении. Рабочих радует разнообразие ассортимента, но удивляет стоимость товаров. Средняя цена на палку вареной или копченой колбасы составляет 450 — 490 рублей. Питьевые йогурты продаются по 228 — 352 рубля. Пачка творога жирностью 5% весом 500 граммов обходится в 422 рубля.

«Цены космические», — посетители отмечают существенную разницу между стоимостью продуктов на материке и в заполярном поселке. «Магазин — спасение, из продуктов есть все. Одно из развлечений в Бованенково, можно лишний раз прогуляться и удивиться, какие цены на материке и севере. Хотя с северной зарплатой не разоришься, если хочется себя побаловать», — отмечают рабочие.

Зато на Бованенков есть своя православная церковь: храм в честь пророка Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна действует уже семь лет. Его построили и освятили для поддержки духовных потребностей сотрудников, работающих вахтовым методом.

Работа на нефтегазовых месторождениях невозможна без строгого соблюдения правил техники безопасности. Однако вахтовики на объектах в Бованенково не всегда понимают это и нередко жалуются на постоянные штрафы со стороны руководства. Служба безопасности отмечает каждого, кто отвлекается от рабочего процесса. К концу вахты оказывается, что от зарплаты урезают солидный кусок — часто, как считают вахтовики, за пустяки. Например, за то, что отошел покурить или взял в руки телефон. «Я взял трубку, чтобы сбросить звонок начальника, а меня штрафанули на 40 тысяч рублей. Я даже МРОТ не увижу», — жалуется водитель с одного из объектов. Вахтовики поговаривают, что суммы штрафов доходят до 90 тысяч рублей.

