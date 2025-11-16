Новая площадка улучшит реабилитацию особенных детей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) стартовал восьмой сезон занятий иппотерапией для детей с особенностями здоровья. Сезон впервые проходит на новой, современной площадке. Об этом сообщила пресс-служба городской думы города в группе «ВКонтакте».

«В Салехарде открыли восьмой иппотерапевтический сезон на новой площадке. Новая площадка — это новый уровень занятий», — рассказывают в посте.

Президент Федерации иппотерапии ЯНАО, Мариана Полякова отметила, что новая инфраструктура сделает реабилитационные процедуры для особенных детей более комфортными и эффективными. Она подчеркнула, что это большой шаг вперед в развитии иппотерапии в городе и поблагодарила каждого волонтера и партнеров за их вклад и поддержку.

Качество новой площадки высоко оценили как подопечные, так и волонтеры. Открытие сезона стало долгожданным событием для десятков семей, чьи дети проходят реабилитацию с помощью лошадей.









1/3 Иппотерапия для детей с особенностями здоровья Фото: группа «ВКонтакте» городской Думы города Салехард