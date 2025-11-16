«Большой шаг вперед»: в ЯНАО открыли новую площадку для иппотерапии. Фото
Новая площадка улучшит реабилитацию особенных детей
Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
В Салехарде (ЯНАО) стартовал восьмой сезон занятий иппотерапией для детей с особенностями здоровья. Сезон впервые проходит на новой, современной площадке. Об этом сообщила пресс-служба городской думы города в группе «ВКонтакте».
«В Салехарде открыли восьмой иппотерапевтический сезон на новой площадке. Новая площадка — это новый уровень занятий», — рассказывают в посте.
Президент Федерации иппотерапии ЯНАО, Мариана Полякова отметила, что новая инфраструктура сделает реабилитационные процедуры для особенных детей более комфортными и эффективными. Она подчеркнула, что это большой шаг вперед в развитии иппотерапии в городе и поблагодарила каждого волонтера и партнеров за их вклад и поддержку.
Качество новой площадки высоко оценили как подопечные, так и волонтеры. Открытие сезона стало долгожданным событием для десятков семей, чьи дети проходят реабилитацию с помощью лошадей.
Иппотерапия для детей с особенностями здоровья
Фото: группа «ВКонтакте» городской Думы города Салехард
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале около 800 детей с особыми потребностями прошли реабилитацию благодаря реабилитационным сертификатам. Мера поддержки действует уже более десяти лет, и за это время было выдано более 1200 сертификатов.
