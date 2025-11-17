Жители ЯНАО просят власти сделать баню по доступным ценам
Ямальцы просят сделать доступными цены в банях
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Жители Надыма (ЯНАО) просят власти сделать доступными цены на бани. По словам ямальцев, посещение бани полезно для здоровья, но дорого для семьи.
«Сделайте доступной баню в Надыме. Баня — отличная профилактика. Врачам меньше нагрузки. Цены на посещение бани огромные. Семьей прийти — разориться», — написал Дмитрий Соколов в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте».
Местные жители поддержали автора. При этом некоторые отметили, что в других регионах посещение бани стоит дороже, чем на Ямале. «Полностью согласна с автором! Но думаю, не очень здоровые граждане намного выгоднее государству», — написала Залия Садыкова. «С человека за неограниченное время 1200 рублей — это нормальная цена. В Тюмени мы ходим в баню за 1800 рублей с человека за два часа и нормально», — отметил Дмитрий Ломака.
В городской администрации ямальцам ответили, что банные услуги не подлежат государственному регулированию. Стоимость услуг в городской бане составляет 1200 рублей с человека, время посещения не ограничено. «Для пенсионеров стоимость данной услуги составляет 900 рублей, детям с 7 лет и инвалидам стоимость — 600 рублей. Дети до 6 лет посещают баню бесплатно», — уточнили власти.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!