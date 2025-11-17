Логотип РИА URA.RU
Общество

Онлайн-тренажер для охотников запущен на Ямале

17 ноября 2025 в 10:36
Онлайн-тренажер для подготовки к проверке охотничьего минимума запущен на Ямале

Онлайн-тренажер для подготовки к проверке охотничьего минимума запущен на Ямале

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале запущен онлайн-тренажер для подготовки к проверке знаний охотников. Об этом сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

«Он позволяет оценить текущий уровень знаний, охватывая все ключевые темы, необходимые охотнику. Правила охоты, техника безопасности, особенности различных видов охотничьих животных, а также нормативные требования», — сообщили в ведомстве. 

Тест поможет эффективно подготовиться к сдаче охотминимума в самостоятельном режиме. В основу теста положен список вопросов, размещенный на официальном сайте Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Следует учесть, что в тесте не отражены региональные ограничения сроков охоты. Пользователь может самостоятельно настроить количество вопросов с учетом особенностей конкретного региона. Чтобы подготовка была полноценной и соответствовала требованиям охотминимума, в тесте должно быть от 100 до 200 вопросов. На размышление над каждым вопросом отводится одна минута.

