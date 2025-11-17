Онлайн-тренажер для охотников запущен на Ямале
Онлайн-тренажер для подготовки к проверке охотничьего минимума запущен на Ямале
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Ямале запущен онлайн-тренажер для подготовки к проверке знаний охотников. Об этом сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.
«Он позволяет оценить текущий уровень знаний, охватывая все ключевые темы, необходимые охотнику. Правила охоты, техника безопасности, особенности различных видов охотничьих животных, а также нормативные требования», — сообщили в ведомстве.
Тест поможет эффективно подготовиться к сдаче охотминимума в самостоятельном режиме. В основу теста положен список вопросов, размещенный на официальном сайте Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Следует учесть, что в тесте не отражены региональные ограничения сроков охоты. Пользователь может самостоятельно настроить количество вопросов с учетом особенностей конкретного региона. Чтобы подготовка была полноценной и соответствовала требованиям охотминимума, в тесте должно быть от 100 до 200 вопросов. На размышление над каждым вопросом отводится одна минута.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!