Общество

ЖКХ и Городская среда

Жители Тарко-Сале на несколько часов останутся без света

16 ноября 2025 в 23:32
Будут отключать старые линии электропередач

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) 17 ноября пройдет плановое отключение электроснабжения. Электричество в поселке будет отсутствовать несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта, связи и ЖКХ администрации Пуровского района.

«17 ноября с 9:30 до 12:30 в связи проводимыми работами по отключению старых линий электроснабжения и подключению новых, вводится временно ограничение поставки электроэнергии», — рассказали в официальном telegram-канале. Работы будут проводиться на воздушной линии электропередач.

Под отключение попадают 10 адресов. Это дома на улицах Геологоразведчиков, Бамовская, Автомобилистов, Белорусская, Молодежная, Брусничная, Сосновая, Геологоразведчиков, Моховая и Южная.

