Врач отказал лечить ребенка с ДЦП, а Артюхов объявил Год здоровья: главные события недели ЯНАО

Врач также заблокировал оформление документов для получения инвалидности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО разразился скандал вокруг врача, отказавшего в лечении ребенку с ДЦП, в то время как губернатор Дмитрий Артюхов объявил 2026 год Годом здоровья. На этой же неделе Владимир Путин наградил орденом семью оленеводов из Яр-Сале, а волейбольный клуб «Факел Ямал» одержал победу в чемпионате России. Об этих и других важных событиях региона за неделю с 10 ноября по 16 ноября — в материале URA.RU.

Врач в Новом Уренгое отказал в лечении ребенку с ДЦП и оформлении инвалидности

Жительница Нового Уренгоя (Ямал) публично заявила о халатности местного невролога, который отказался назначать лечение ребенку с диагнозом ДЦП. По словам матери, врач также заблокировал оформление документов для получения инвалидности, что лишило семью возможности получать необходимое лечение и социальную поддержку.

Дмитрий Артюхов объявил 2026 год Годом здоровья на Ямале

Дмитрий Артюхов, глава региона, объявил, что 2026 год будет Годом здоровья на Ямале. Во время визита в перинатальный центр Салехарда губернатор представил масштабную программу по развитию здравоохранения. В планах — открытие четырех новых больниц в Тарко-Сале, Коротчаево, Тазовском и селе Горки, закупка современного диагностического оборудования и стажировки для ямальских врачей в Москве. Также запланировано строительство шести спортивных объектов, включая центры моржевания и единоборств.

Волейбольный клуб «Факел Ямал» победил в первом этапе чемпионата России по волейболу на снегу

В напряженном финале ямальские спортсмены обыграли команду «Динамо Татарстан» со счетом 2:1. Губернатор Дмитрий Артюхов лично поздравил команду с победой в своем telegram-канале. Следующий этап соревнований пройдет в декабре в Казани, где ямальцы будут защищать лидерские позиции.

Супруги-оленеводы из Яр-Сале получили орден «Родительская слава» от Путина

Еле и Галина Худи, прожившие вместе 45 лет, воспитали семерых детей и помогают растить 27 внуков. Президент России Владимир Путин наградил семью орденом за укрепление семейных ценностей. Четверо сыновей продолжили семейное дело оленеводства и рыболовства, двое дочерей работают в медицине и торговле, а один сын трудится в нефтегазовой отрасли.

В Новом Уренгое завершили строительство «Факел-арены»

Спортивный объект, долгое время находившийся на стадии строительства, наконец готов к открытию. В настоящее время специалисты завершают финишные работы и благоустройство территории. Новая арена станет важным центром спортивной жизни газовой столицы и всего Ямала.

Ямал возглавил рейтинг «Полярный индекс» во второй раз подряд

Округ подтвердил лидерские позиции в комплексном рейтинге, оценивающем 30 параметров по экономическим, социальным и экологическим направлениям. Это достижение свидетельствует о сбалансированном развитии региона в условиях Арктики.

В Ноябрьске произошло смертельное ДТП с участием автобуса

В результате столкновения автомобиля Dodge и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали в кювет и загорелись. Водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи. Причины аварии устанавливаются.

На Ямале увеличили субсидии для рыбодобывающих предприятий