«Сердце до сих пор стучит в ритме танцев»: в Муравленко подвели итоги фестиваля. Фото
В финале проекта выступили десять коллективов из Муравленко
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Муравленко (Ямал) подошел к концу седьмой сезон городского фестиваля «Танцующий город». Гран-при конкурса завоевала команда школы №4. Об этом сообщила в своем telegram-канале глава города Елена Молдован.
«От финала седьмого сезона „Танцующего города“ сердце до сих пор стучит в ритме танцев. Гран-при в этом году забрала команда четвертой школы, руководитель — Ляля Даминова», — рассказывает мэр.
Десять коллективов, в которые вошли жители Муравленко разных профессий, выступили в финале проекта. Глава города подчеркнула, что участники показали исключительный уровень подготовки, достигнутый благодаря двухмесячным репетициям с хореографами и балетмейстерами.
Седьмой сезон «Танцующего города»
Фото: telegram-канал мэра Муравленко Елены Молдован
«Танцующий город» — танцевальный проект в Муравленко, реализуемый в рамках программы «Культура малой Родины». Он объединяет народные традиции и современное сценическое искусство. Во время мероприятия зрителям представлены хороводы, лирические танцевальные миниатюры, массовые постановки и разнообразие танцевальных стилей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) народный артист России Дмитрий Певцов дал концерт в рамках проекта «Ямальские встречи». Известный актер представил программу песен Владимира Высоцкого на сцене центра досуга «Нефтяник».
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!