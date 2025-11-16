Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Культура

«Сердце до сих пор стучит в ритме танцев»: в Муравленко подвели итоги фестиваля. Фото

Финал «Танцующего города» в ЯНАО определил обладателя Гран-при
17 ноября 2025 в 02:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В финале проекта выступили десять коллективов из Муравленко

В финале проекта выступили десять коллективов из Муравленко

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Муравленко (Ямал) подошел к концу седьмой сезон городского фестиваля «Танцующий город». Гран-при конкурса завоевала команда школы №4. Об этом сообщила в своем telegram-канале глава города Елена Молдован.

«От финала седьмого сезона „Танцующего города“ сердце до сих пор стучит в ритме танцев. Гран-при в этом году забрала команда четвертой школы, руководитель — Ляля Даминова», — рассказывает мэр.

Десять коллективов, в которые вошли жители Муравленко разных профессий, выступили в финале проекта. Глава города подчеркнула, что участники показали исключительный уровень подготовки, достигнутый благодаря двухмесячным репетициям с хореографами и балетмейстерами.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/5

Седьмой сезон «Танцующего города»

Фото: telegram-канал мэра Муравленко Елены Молдован

«Танцующий город» — танцевальный проект в Муравленко, реализуемый в рамках программы «Культура малой Родины». Он объединяет народные традиции и современное сценическое искусство. Во время мероприятия зрителям представлены хороводы, лирические танцевальные миниатюры, массовые постановки и разнообразие танцевальных стилей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) народный артист России Дмитрий Певцов дал концерт в рамках проекта «Ямальские встречи». Известный актер представил программу песен Владимира Высоцкого на сцене центра досуга «Нефтяник».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал