В финале проекта выступили десять коллективов из Муравленко Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Муравленко (Ямал) подошел к концу седьмой сезон городского фестиваля «Танцующий город». Гран-при конкурса завоевала команда школы №4. Об этом сообщила в своем telegram-канале глава города Елена Молдован.

«От финала седьмого сезона „Танцующего города“ сердце до сих пор стучит в ритме танцев. Гран-при в этом году забрала команда четвертой школы, руководитель — Ляля Даминова», — рассказывает мэр.

Десять коллективов, в которые вошли жители Муравленко разных профессий, выступили в финале проекта. Глава города подчеркнула, что участники показали исключительный уровень подготовки, достигнутый благодаря двухмесячным репетициям с хореографами и балетмейстерами.

Продолжение после рекламы

















1/5 Седьмой сезон «Танцующего города» Фото: telegram-канал мэра Муравленко Елены Молдован

«Танцующий город» — танцевальный проект в Муравленко, реализуемый в рамках программы «Культура малой Родины». Он объединяет народные традиции и современное сценическое искусство. Во время мероприятия зрителям представлены хороводы, лирические танцевальные миниатюры, массовые постановки и разнообразие танцевальных стилей.