Россиянам объяснили, как легально увеличить пенсию

Россияне могут значительно увеличить размер своей будущей пенсии, если решат выйти на нее позже установленного срока. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если отложить выход на пенсию на два года, то сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) увеличивается на 15%, а фиксированная выплата — на 12%. При отсрочке в десять лет ИПК вырастает в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза», — пояснил Балынин в беседе с aif.ru.
Он привел пример: если гражданин накопил 123,982 пенсионных балла, то в 2025 году он может рассчитывать на пенсию около 27 тысяч рублей. Но если бы он отложил выход на пенсию на 10 лет, сумма могла бы достичь 60 тысяч рублей. Экономист подчеркнул, что решение о более позднем выходе на пенсию — личное и зависит от состояния здоровья, трудовой занятости и финансовых планов. «Каждый сам выбирает, воспользоваться ли этой возможностью. Она предусмотрена законом и позволяет увеличить пенсию на законных основаниях», — заключил Балынин.
Ранее Социальный фонд России сообщал, что при отсрочке выхода на пенсию на пять лет пенсионный коэффициент увеличивается на 45%. Для оформления страховой пенсии по старости в 2025 году необходимы не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, а размер одного балла составляет 145,69 рубля. Также россияне могут получить пенсионные накопления единовременно, если их сумма не превышает 411 750 рублей.
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