«Уже не выйти»: что происходит в Покровске, который окружили ВС РФ

ВС РФ взяли под контроль последние пути выхода из Красноармейска (Покровска). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, украинские войска теперь не могут вывести оттуда личный состав. О том, что происходит на стратегически важном направлении СВО, о планах Киева на Покровск и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на усиление антироссийских санкций — в материале URA.RU.

ВС РФ полностью окружили Покровск

Российским военным осталось менее двух километров до полного окружения Красноармейска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ранее telegram-канал Shot сообщал, что бои в Покровске приближаются к завершающей стадии — российским военным остается менее двух километров до полного окружения города. Позже Кимаковский заявил ТАСС, что ВСУ лишись последней возможности выйти из окружения. «Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», — сказал он.

По словам военкоров, бои сейчас идут в северной части Покровска и в южной части Димитрова (украинское название Мирноград — прим. URA.RU), российская армия закрепилась в районе Динас. Сейчас все больше военнослужащих ВС РФ входит в Покровск.

По данным Минобороны РФ, за последние несколько дней подразделения группировки войск «Центр» зачистили не менее 24 зданий от формирований ВСУ. Они продолжают уничтожать украинских боевиков в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. По данным на 7 ноября, за неделю украинские военные предприняли 45 попыток деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 32 раза прорвать окружение.

Боевики ВСУ, попавшие в окружение, остаются без продовольствия, боекомплектов и медикаментов уже несколько дней, многие из них стали сдаваться в плен — им не удается выйти из окружения. Как пишет News.ru, боевики ВСУ продолжают выполнять «какие-то задачи» в Красноармейске и Мирнограде, в городах «много трупов украинских солдат, выжившие бойцы голодают».

Киев не собирается сдавать город, несмотря на тяжелую для ВСУ ситуацию

Зеленский приезжал к украинским военным, чтобы поддержать их Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинское военно-политическое руководство приняло решение удерживать Покровск как можно дольше, направляя в район все имеющиеся резервы. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Сергей Бескрестнов (позывной Флэш). По его словам, принято решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Заявление последовало на следующий день после визита на Покровское направление президента Украины Владимира Зеленского. Прибыв 4 ноября поддержать украинских военных, он заявил, что «есть проблемы, которые нужно решить».

Позже украинский лидер заявил, что ВСУ столкнулись с серьезными трудностями на направлении Покровска, а также соседних районах, пишет Life.ru. Президент также сообщил, что переход Красноармейска под контроль ВС РФ может отсрочить введение новых санкций против Москвы. По оценке Зеленского, Россия «всей этой историей» с Красноармейском «стремится продемонстрировать успехи на поле боя», писал telegram-канал «Политика страны».

Бывший замминистра обороны Украины Виталий Дейнега призвал в своих соцсетях отдать приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда и «спасти тех, кто без приказа отказывается отходить». По его словам, Киев «по факту уже практически потерял Покровск», а удерживать дальше Мирноград «бессмысленно».

Когда освободят Покровск: мнение экспертов

Эксперты полагают, что Россия может освободить Красноармейск максимум до 2026 года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью 6 ноября telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники сообщал, что Покровск будет полностью взят российской армией в ближайшие 48–72 часа. «В городе тем временем идут стабилизационные мероприятия и зачищаются северные и северо-западные окраины. Большая часть оставшихся подразделений ВСУ, похоже, откатилась в Гришино. Оттуда, если верить некоторым поступающим сведениям с украинской стороны, будет повторная попытка наката на город с целью выбить РФ и хотя бы на время отсрочить взятие города», — говорится в публикации.

При этом другой военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что российская армия может освободить Покровск до наступления нового года. Аналитик отметил, что Покровск крайне важен с точки зрения продвижения российских войск. Он отметил, что территория города достаточно большая, а каждое строение представляет из себя долговременную огневую точку.

Что будет после освобождения города

Взятие Покровска может помочь продвижению российской армии к Запорожью Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российский военкор Юрий Подоляка уверен, что дальше, после полного взятия Покровска под контроль, ВС РФ перекинуть все внимание на бои за Мирноград. Он считает, что это станет «последним гвоздем в крышку гроба надежд» украинских боевиков в Мирнограде на стабильное снабжение и поддержку, пишет «Царьград».

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, в свою очередь, заявил, что взятие Покровска станет серьезным стратегическим прорывом в ходе специальной военной операции. «Если мы освободим Покровск, это приблизит нас к освобождению Краматорска, а вместе с ним — и к полному контролю над ДНР», — сказал он «ФедералПресс».

Чем важен Покровск и где он находится

Если российские войска возьмут под контроль Покровскую агломерацию, они смогут подойти к западной границе ДНР и продолжить движение в Запорожской области. По информации из открытых источников, Киев строит новую линию обороны не на границе Запорожской области, а намного западнее — на линии Запорожье — Вольнянск — Павлоград. Если это так, то российская армия сможет выйти на простор и продвигаться дальше.