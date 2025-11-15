В Европе Россию стерли из учебников географии
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Болгарии из учебников по географию стерли Россию. Об этом на симпозиуме «БРИКС — Европа» член Национального парламента Болгарии, глава партии «Возрождение» Костадин Костадинов.
«Начался уже обратный отсчет для Европы. Судя по учебникам географии в моей стране, Болгарии, это так», — цитирует ТАСС Костадинов. По его словам, недавно он посмотрел в учебник дочери по этому предмету, но увидел, что там нет никаких данных о России — крупнейшей страны материка Евразия и мира. Лидер партии подчеркнул, что в его стране давно граждане сталкиваются с фальсификацией исторических и географических данных, что является «информационной войной против России».
На международный симпозиум «БРИКС — Европа» в Сириусе приехали депутаты Европарламента, политики стран БРИКС и эксперты. В частности, они обсуждают перспективы диалога между БРИКС и европейскими силами на фоне формирования многополярного мира. Среди прибывших семь членов Европарламента и 12 депутатов парламентов Европы.
