В Европе Россию стерли из учебников географии

«Начался уже обратный отсчет для Европы. Судя по учебникам географии в моей стране, Болгарии, это так», — цитирует ТАСС Костадинов. По его словам, недавно он посмотрел в учебник дочери по этому предмету, но увидел, что там нет никаких данных о России — крупнейшей страны материка Евразия и мира. Лидер партии подчеркнул, что в его стране давно граждане сталкиваются с фальсификацией исторических и географических данных, что является «информационной войной против России».