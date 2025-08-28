Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с коллективной памятью о Холокосте в странах Европейского союза является результатом целенаправленной политики по фрагментации истории Второй мировой войны. По ее словам, также роль играет и тот факт, что роль Красной армии в освобождении мира от Третьего Рейха осознанно умалчивается.
«Трагедию еврейского народа западники пытались рассматривать без учета тотального геноцида, проводившегося Третьим рейхом на востоке Европы в рамках освобождения „жизненного пространства“ для расы „уберменшей“. Затем системному очернению подверглась история спасения и освобождения Красной армией», — подчеркнула Захарова в материале для издания «Известия».
По словам Захаровой, освободительная роль Красной армии регулярно подвергается попыткам очернения, а трагедия еврейского народа в западных странах рассматривается без учета массового геноцида, осуществленного Третьим рейхом на востоке Европы.
Дипломат указала, что подобная трансформация наиболее ярко проявляется в изменении формата памятных мероприятий по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Она отметила, что власти Польши уже давно не приглашают ветеранов-освободителей из постсоветских государств на эти церемонии. Аналогичная тенденция наблюдается и со стороны Секретариата ООН, который также не приглашает советских ветеранов на мероприятия. По словам Захаровой, только постоянное представительство России при ООН ежегодно организует памятные события, главными героями которых становятся участники Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей.
Захарова опубликовала аналитический текст после того, как во Франции вызвали посла США Чарльза Кушнера в МИД страны после его слов о недостаточности усилий президента Эммануэля Макрона по борьбе с антисемитизмом. Захарова обратила внимание, что Париж напомнил Вашингтону о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства, хотя ранее сам настаивал на трансграничном характере темы прав человека.
