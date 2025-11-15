Игрушка эпохи раннего Советского Союза продается в Челябинске Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу плюшевого медведя, который мог быть игрушкой во времена жизни Владимира Ленина. Игрушка датируется 20-30 годами прошлого столетия. Стоимость раритета — 35 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.

«Плюшевый медведь 1920-х-1930-х годов. За четыре поколения владельцев потерял в бою только ухо, поэтому реставрация все же нужна», — отмечается в сообщении на сайте «Авито».

Игрушка представляет интерес для коллекционеров и любителей истории. При этом установить возраст изделия можно исключительно по косвенным признакам — продавец не приводит никаких документальных подтверждений.

