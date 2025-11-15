Логотип РИА URA.RU
В Магнитогорске наказали военнослужащего, который купил права, а потом извинился

15 ноября 2025 в 22:23
Военнослужащего осудили по уголовной статье о подделке документов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске военнослужащего-контрактника, который купил поддельное водительское удостоверение, оштрафовали на 50 тысяч рублей. При этом мужчина извинился перед личным составом и приобрел наглядные пособия по ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе местного гарнизонного военного суда.

«Постановлением военного суда от 14 ноября 2025 года уголовное дело в отношении мужчины прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Инцидент произошел в июле текущего года в Трехгорном, когда военнослужащий предъявил поддельные права инспектору ДПС», — говорится в сообщении. 

Выяснилось, что ранее мужчина не смог сдать экзамен после окончания курса обучения и приобрел поддельное удостоверение за 65 тысяч рублей через интернет. До судебного заседания он извинился перед личным составом своего подразделения и учащимися образовательной организации, рассказав о необходимости соблюдать закон при получении прав и следовать правилам дорожного движения. Он также передал обучающимся наглядные пособия по ПДД. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Новосибирске мужчина был оштрафован на 25 тысяч рублей за применение фальшивых прав после лишения законных. Он пользовался поддельными документами более восьми лет.

