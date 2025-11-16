Команда из Кургана победила в эстафете на турнире в честь участников СВО. Фото
В Кургане состязались гиревики
Фото: Александр Константинов © URA.RU
В Кургане на соревнованиях по гиревому спорту на кубок ассоциации ветеранов СВО лидером в эстафете стала команда из областного центра. Об этом рассказали представители региональных властей.
«В эстафете лидировала команда города Кургана. Победителем первого Кубка по гиревому спорту среди ветеранов СВО стал Артем Настюшкин», — сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
В состязаниях в новом физкультурно-спортивном комплексе «Победа» в Заозерном районе города участвовали более 50 мужчин и женщин, как любителей, так и профессионалов. Победы среди профессионалов в своих весовых категориях одержали: Егор Ноздрин, Николай Варлаков, Ефим Яхнич, Антон Битков, Ирина Лебедева, Елизавета Белоглазова и Ольга Митрофанова, отмечают представители областных властей.
Победители получили награды
