Команда из Кургана победила в эстафете на турнире в честь участников СВО. Фото

16 ноября 2025 в 12:10
В Кургане состязались гиревики

Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Кургане на соревнованиях по гиревому спорту на кубок ассоциации ветеранов СВО лидером в эстафете стала команда из областного центра. Об этом рассказали представители региональных властей.

«В эстафете лидировала команда города Кургана. Победителем первого Кубка по гиревому спорту среди ветеранов СВО стал Артем Настюшкин», — сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

В состязаниях в новом физкультурно-спортивном комплексе «Победа» в Заозерном районе города участвовали более 50 мужчин и женщин, как любителей, так и профессионалов. Победы среди профессионалов в своих весовых категориях одержали: Егор Ноздрин, Николай Варлаков, Ефим Яхнич, Антон Битков, Ирина Лебедева, Елизавета Белоглазова и Ольга Митрофанова, отмечают представители областных властей.

Победители получили награды

Фото: telegram-канал «Курганская область официально»

