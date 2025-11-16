После жалоб родителей на ремонт курганской школы направили 99 миллионов рублей

В школе города Щучье начнется капремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Щучье Курганской области готовятся к ремонту школы №1. На эти цели направлено свыше 99 миллионов рублей. Об этом говорится в документации тендера. Ранее родители жаловались, что второй корпус образовательного учреждения находится в плачевном состоянии.

«Капремонт трехэтажного здания „СОШ №1“ в Щучье на улице Первого Мая, 45. Начальная цена контракта — 99 374 101 рублей», — отмечается на сайте госзакупок.

В настоящее время идет поиск подрядчика, который займется ремонтом второго корпуса школы. Сроки предусмотрены по проекту контракта с 15 января 2026-го до 1 августа 2027 года.

По данным родителей в трехэтажном здании школы требуется обновить коридоры, кабинеты, санузлы, спортзал. Также там ждут ремонта актовый зал, столовая и пищеблок.